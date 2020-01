Υπουργείο Εξωτερικών: Ο Ερντογάν κατεξοχήν παραβάτης της νομιμότητας

Υπουργείο Εξωτερικών: «Είναι τουλάχιστον οξύμωρο να επιχειρεί μαθήματα διεθνούς νομιμότητας ο κατεξοχήν παραβάτης αυτής στην περιοχή μας», διαμηνύει σε αυστηρό τόνο το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές της τουρκικής ηγεσίας στην Ελλάδα. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει πως για την Ελλάδα σταθερή μέριμνα δεν είναι η άσκηση πολιτικής μέσω ανεδαφικών και προκλητικών δηλώσεων, αλλά η εφαρμογή των βημάτων εκείνων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε όλη την περιοχή.

Σημειώνεται πως σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγο πριν αναχωρήσει για τη Διάσκεψη του Βερολίνου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση επειδή δεν προσκλήθηκε στη σύσκεψη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως η «Τουρκία έχει τρελάνει την Ελλάδα». Παράλληλα επιτέθηκε και στον Έλληνα πρωθυπουργό, λέγοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «παίζει λάθος το παιχνίδι» και πως «τα βήματα που κάνει δεν είναι σωστά». [αναλυτικά εδώ]

Σε μία κλιμάκωση των προκλήσεων, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως "το πλοίο Yavuz έφτασε στην περιοχή άδειας G, στο νότιο τμήμα του νησιού, για να πραγματοποιήσει την τρίτη δραστηριότητά του γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο" και προσθέτει πως "και οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαιώματα" καθώς είναι "συνιδιοκτήτες" του νησιού.

«Συνεχίζοντας να περιφρονεί προκλητικά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για άμεσο τερματισμό των παράνομων ενεργειών της, η Τουρκία επιχειρεί ξανά να διεξαγάγει παράνομη γεώτρηση εντός, αυτή τη φορά, της νότιας ΑΟΖ / υφαλοκρηπίδας της Κύπρου, στο ερευνητικό τεμάχιο 8, το οποίο έχει δεόντως αδειοδοτηθεί στις ευρωπαϊκές εταιρείες ΕΝΙ και ΤΟΤΑL» αναφέρει η κυπριακή κυβέρνηση. «Η Τουρκία εξελίσσεται σε κράτος-πειρατή στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αντιδιαστολή με τις ενεργειακές συνέργειες που δημιουργούνται στην περιοχή, όπως κατέδειξε περίτρανα η δημιουργία, προ τριημέρου στο Κάιρο, του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF), αλλά και η προ δύο εβδομάδων υπογραφή της Συμφωνίας για τον αγωγό EastMed, στην Αθήνα, η Τουρκία επιμένει να βαδίζει στον δρόμο της διεθνούς παρανομίας που μόνη της επέλεξε" τονίζεται. Η Λευκωσία τονίζει πως τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων είναι απόλυτα διασφαλισμένα, στο πλαίσιο μίας συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος, όπως αυτή προωθείται μέσω διαπραγματεύσεων.

- Γιαβούζ γεωτρύπανο: O Ερντογάν κλιμακώνει την ένταση - Στην κυπριακή ΑΟΖ το πλοίο - Λευκωσία: "Κράτος - πειρατής..."

Turkey is turning into a pirate state in the Eastern Mediterranean.

Full text of the Statement issued by the Government of the Republic of #Cyprus regarding the latest illegal activities of #Turkey within the #EEZ/continental shelf of Cyprus.

