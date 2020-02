Φόρουμ Δελφών Γκραμπόφσκι: Αποσύρθηκε από τους ομιλητές η σύζυγος του πρωθυπουργού

Φόρουμ Δελφών Γκραμπόφσκι: Εκτός της λίστας των ομιλητών η σύζυγος του πρωθυπουργού. Τί αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον της.

Φόρουμ Δελφών Γκραμπόφσκι: Δεν θα είναι τελικά ομιλήτρια στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Μητσοτάκη - Γκραμπόφσκι, όπως έγινε γνωστό. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως αποσύρθηκε από τον κατάλογο των ομιλητών, λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν (στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως) για την σύνθεση του καταλόγου με τους ομιλητές, αφού σε αυτόν υπάρχουν πολλά μέλη της οικογένειας του πρωθυπουργού. Πρόσωπα του περιβάλλοντός της αναφέρουν πως, όταν έκανε δεκτή την πρόσκληση που της απευθύνθηκε από το Φόρουμ, δεν γνώριζε την σύνθεση των πάνελ και ότι όταν ενημερώθηκε, αποφάσισε να μην συμμετέχει.

Σημειώνεται πως το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών. Συμμετέχουν πάνω από 500 ομιλητές, "ανάμεσα στους οποίους πολιτικές προσωπικότητες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, και επιστήμονες διεθνούς φήμης από 35 χώρες θα μοιραστούν και θα ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις, καινοτόμες ιδέες, και το όραμά τους για το μέλλον και τις εξελίξεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο" αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Το κεντρικό θέμα του Φόρουμ είναι "Δράση Με Όραμα".

Βάσει του αρχικού προγράμματος θα μιλούσαν μεταξύ άλλων:

1. Κυριάκος Μητσοτάκης (πρωθυπουργός)

2.Αλεξάνδρα Μητσοτάκη – αδελφή του Κυριάκου Μητσοτάκη (Co-founder & Chair World Human Forum)

3. Αλεξία Μπακογιάννη – ανιψιά του Κυριάκου Μητσοτάκη (Co-Founder, Chairman and Managing Director, AEA RELATE)

4. Κώστας Μπακογιάννης – ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη (Mayor of Athens)

5. Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη (Co-founder and Managing Partner at Zeus+Dione)

6. Σία Κοσιώνη – σύζυγος του ανιψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κώστα Μπακογιάννη (Anchorwoman, SKAI TV)

7. Αντιγόνη Λυμπεράκη – ξαδέλφη του Κυριάκου Μητσοτάκη (Professor of Economics, Panteion University, Athens & General Manager of SolidarityNow)

8. Πλάτωνας Τηνιός – σύντροφος Αντιγόνης Λυμπεράκη, ξαδελφής του Κυριάκου Μητσοτάκη (Assistant Professor, Department of Statistics and Insurance Science, University of Piraeus)

9. Κώστας Συνολάκης – βαφτισιμιός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη (Professor, Natural Hazards Management and Coastal Engineering Natural Hazards,Tsunami and Coastal Engineering Laboratory, Technical University of Crete).