Έβρος τώρα: Ευχολόγια και εκκλήσεις Κομισιόν για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων

Έβρος τώρα: Την στήριξή τους στις ελληνικές αρχές, εκφράζουν θεσμικά όργανα της ΕΕ και ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενώ οι Βρυξέλλες παρακολουθούν αποστασιοποιημένα τις εξελίξεις στην Ελλάδα, με την κυβέρνηση να δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αξιοπιστία της, λόγω της ανεπιτυχούς διαχείρισης του προσφυγικού.

Έβρος τώρα: Xιλιάδες πρόσφυγες προσπαθούν να μπουν στην Ελλάδα, μέσω Έβρου, με την Τουρκία να διακηρύσσει πως δεν έχει το δικαίωμα να ανακόψει την ροή. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δεσμεύτηκε ενεργά στη στήριξη της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στη διατήρηση της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το μεταναστευτικό, επισήμανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , που είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος Μισέλ βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση στο μεταναστευτικό. Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Συρία και την Τουρκία.

I just expressed my condolences to @RTErdogan and my deep concern over the situation in Idlib.



Together with @JosepBorrellF I remain in close contact with @kmitsotakis and @BoykoBorissov to follow the migration situation.



Read full statement here //t.co/J3wmBnDnAE — Charles Michel (@eucopresident) February 29, 2020

"Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί και αναμένει ότι η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για το προσφυγικό θα τηρηθεί", δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung και τόνισε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους. Το ίδιο δήλωσε, σύμφωνα με την εφημερίδα, και το υπουργείο Εξωτερικών.

Την στήριξή του στην Ελλάδα εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ, καλώντας την Τουρκία να σεβαστεί τις συμφωνίες της με την Ευρώπη.

"Στηρίζουμε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να διατηρήσει τον έλεγχο των συνόρων με την Τουρκία. Αναμένουμε από τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν τη συμφωνία μας και να αποκαταστήσουν την τάξη. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τα θύματα του Ιντλίμπ αλλά δεν θα ανεχθούμε τις παράνομες διελεύσεις των συνόρων στην Ευρώπη", ανέφερε στην ανάρτησή του ο Βέμπερ.

We support the Greek government’s decision to maintain control of their border with Turkey. We expect the Turkish authorities to respect our agreement and reestablish order. We are ready to help the victims of #Idlib but we will not tolerate illegal border crossings into Europe. //t.co/7z4KorQqDD — Manfred Weber (@ManfredWeber) February 28, 2020

Επίσης, να στηρίξουν την Ελλάδα "με κάθε απαραίτητο μέσο" ζητά από την Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Τόρστεν Φράι και τονίζει ότι το θέμα είναι η προστασία των κοινών ευρωπαϊκών συνόρων και η αποτροπή ενός νέου μεταναστευτικού κύματος. "Είναι ανόητο να βασίζεται κανείς μόνο στην συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας", προσθέτει ο κ. Φράι και επισημαίνει ότι "πρέπει να προετοιμαστούμε για την περίπτωση που η Τουρκία ακυρώσει de facto αυτή η συμφωνία".

Επίσης, να στηρίξουν την Ελλάδα στην προσπάθεια αποτροπής μεταναστών να εισέλθουν στην χώρα από την Τουρκία ζητά από την γερμανική κυβέρνηση και την ΕΕ το κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP). "Βρισκόμαστε σε ένα σπιράλ κλιμάκωσης στα ελληνο-τουρκικά σύνορα και ζούμε δραματικές καταστάσεις", δήλωσε ο αντιπρόεδρος του κόμματος Στέφαν Τόμε προς το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μόνη της στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η Γερμανία πρέπει να φανούν αλληλέγγυες προς την Ελλάδα και να την βοηθήσουν στην συγκράτηση των μαζικών παράνομων συνοριακών εισόδων", δήλωσε ο κ. Τόμε.

Νωρίτερα, η Επίτροπος αρμόδια για θέματα μετανάστευσης Ίλβα Γιόχανσον έγραψε στο Twitter ότι είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους υπουργούς Εσωτερικών (Μετανάστευσης) της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την έκτακτη κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η Κομισιόν, έγραψε, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την κατάσταση.