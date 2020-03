Προσφυγικό Ελλάδα: «Οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να στηρίξουν την Ελλάδα», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας [vid]

Προσφυγικό Ελλάδα: Την ανάγκη για συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει ανακύψει στα σύνορα της χώρας μας, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά την ενημέρωση των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. «Η Ελλάδα και η Ευρώπη δέχονται αιφνίδια και μαζική πίεση από μετακινήσεις στα ανατολικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα τους», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για οργανωμένη επιχείρηση που ενθαρρύνεται και κατευθύνεται από την κυβέρνηση και τις αρχές της γειτονικής μας χώρας».

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι προέβη σε αναλυτική ενημέρωση των εκπροσώπων των κομμάτων σχετικά με τα ζητήματα του μεταναστευτικού, όπως έχει εξελιχθεί, καθώς και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές και περιφερειακές του προεκτάσεις «μετά την απόφαση της τουρκικής ηγεσίας να το εργαλειοποίησει για να ασκήσει πρωτοφανείς πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Αναφέρθηκε ακόμη στις κινήσεις στις οποίες έχει προβεί η χώρα σε διπλωματικό επίπεδο με κορυφαία την επίσκεψη των τριών ηγετών στον Έβρο, με την παρουσία του 'Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επαφές Δένδια με Ευρωπαίους πρέσβεις και τον υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας

«Το μήνυμα που βγήκε απ΄την επίσκεψη αυτή ήταν σαφές», επεσήμανε. «Το ζήτημα αφορά όλη την Ευρώπη και συνεπώς απαιτείται συλλογική αντιμετώπισή του. Την Παρασκευή, μετά από το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το θέμα θα τεθεί και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Τη σύγκληση και των δύο συμβουλίων την έχει ζητήσει η Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον τομεάρχη Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Κατρούγκαλο

«Αναμένουμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας τη συμπαράστασή τους στην Ελλάδα και την ενιαία στάση απέναντι στη διαμορφούμενη για την Ευρωπαϊκή Ένωση απειλή. Θεωρούμε απόλυτα απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται ανθρώπινες ψυχές, άνθρωποι δυστυχισμένοι που προσπαθούν να επιβιώσουν και να πετύχουν μια καλύτερη ζωή για να επιτευχθούν πολιτικοί στόχοι της εξ' ανατολών γείτονος», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας χαρακτήρισε την Τουρκία «επίσημο διακινητή μεταναστών» κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη και προστασία των συνόρων μας σε στεριά και θάλασσα. «Έχουμε διαμηνύσει παντού, ότι εμείς θα διαφυλάξουμε τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του στο twitter στα αγγλικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι: «Η Τουρκία κατασκευάζει και διοχετεύει ψευδείς ειδήσεις σε βάρος της χώρας μας. Ακόμα μια τέτοια ψευδή είδηση κατασκεύασε σήμερα με δήθεν τραυματισμούς μεταναστών και έναν νεκρό από ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά». (διαβάστε εδώ)

Greek Government Spokesperson @SteliosPetsas: The Turkish side creates and disperses fake news targeted against Greece. Today they created yet another such falsehood, with injured migrants and one dead supposedly by Greek fire. I categorically deny it. pic.twitter.com/ApHxJGTPEr