Ο κ. Χρήστος Ζώης γεννημένος στο Ντίσελντορφ το 1968, είναι νομικός αλλά ξεκίνησε την πολιτική στα 15 του χρόνια από την ΟΝΝΕΔ. Έμεινε για 29 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια εντάχθηκε στο εγχείρημα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων από όπου αποχώρησε σύντομα το 2013 ιδρύοντας μια νέα πολιτική κίνηση. Έχει διατελέσει υφυπουργός Εσωτερικών για δύο χρόνια το 2007 στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή και υπηρεσιακός υφυπουργός Ναυτιλίας το 2015. Πρόσφατα το όνομα του αναφέρθηκε σε σενάρια για την πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου κεντροδεξιού κόμματος. Σήμερα μιλά για αυτό στο flash.gr και στέλνει μηνύματα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα.

Έχετε εκλεγεί 5 φορές βουλευτής της Θεσσαλίας στη Λάρισα και αυτό δείχνει ότι έχετε ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία εκεί πέρα από την παρουσία σας στο κεντρικό πολιτικό επίπεδό. Και είστε και ένας νέος άνθρωπος στα 52 σας. Άρα δεν μιλάτε με παρελθοντικό χρόνο για την πολιτική από ότι καταλαβαίνω

Την πολιτική τη δοκίμασα πολύ νέος. Τώρα έχω τη δυνατότητα να δω πράγματα τα αλλιώς και να τα εκτιμήσω κιόλας. Στη ζωή υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από την πολιτική αν και όλα είναι πολιτική.

Είχαμε την επιτυχημένη συνολικά αντιμετώπιση της Υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού τους τελευταίους 2 μήνες. Γίνεται όμως πολύ μεγάλη συζήτηση για το οικονομικό μείγμα και των μέτρων της κυβέρνησης και του ταμείου ενίσχυσης που ανακοίνωσε η Κομισιόν

Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος τελικώς. Πήγε καλά η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης ανεξαρτήτως του τι μπορεί να λέγεται. Εξάλλου για όλα τα πρόσωπα έχουμε μία πέτρα στην Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά τώρα μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Οι εκτιμήσεις για την ύφεση ποικίλουν και διαφορετικοί οργανισμοί εκδίδουν εκτιμήσεις που αν και διαφέρουν στα νούμερα συγκλίνουν στο ότι η ύφεση θα είναι αναμφισβήτητα μεγάλη και κανείς δεν αποκλείει να είναι μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις. Όλα θα κριθούν στο πεδίο όχι μόνο από τις αποφάσεις που παίρνουν οι κυβερνήσεις αλλά και το πώς αυτές θα επιδράσουν στον κόσμο. Π.χ για τον τουρισμό. Ειλικρινά εύχομαι τα αποτελέσματα να διαψεύσουν όλες τις κασσάνδρες αλλά πολύ φοβάμαι ότι τα προβλήματα σε αυτόν τον κλάδο θα συμπαρασύρουν και άλλες πτυχές της οικονομίας γιατί συμβάλλει με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ.

Σημασία έχει τι θα κάνουν οι άλλοι οι λαοί οι οποίοι αποτελούν τους επισκέπτες μας τους πελάτες. Και εκεί οι αριθμοί και το δράμα είναι ακόμα σε εξέλιξη δυστυχώς. Είναι δύσκολο να έχουμε τουρισμό εφέτος.

Είστε επικεφαλής μιας πολιτικής κίνησης, πρόεδρος της Νέας Μεταρρυθμιστικής Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης και κατεβήκατε και στις ευρωεκλογές του 2019. Στο πρόσωπό σας σηματοδοτείται μία πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου σχηματισμού στον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς;

Δεν αντιλαμβάνομαι την πολιτική ως ένα άσυλο φιλοδοξιών. Όλα έχουν το χρόνο τους δεν έχει σημασία τι θέλεις εσύ σημασία έχει τι θέλουν οι πολίτες για σένα ή από σένα. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και έχει αξιοποιήσει μία νέα γενιά στελεχών. Μακάρι να βγει το πείραμα αυτό, δεν είναι κακό για τη χώρα. Δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που ψάχνουν τρόπο να τρυπώσουν ή να εκβιάσουν για να ασχοληθεί το σύστημα μαζί τους. Είχα και τις προτάσεις μου και τις ευκαιρίες μου αλλά δεν το έκανα. Δεν είναι ο χρόνος. Δεν είναι το timing σωστό. Δεν αποκλείω στο προσεχές μέλλον να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Όλα θα συναρτηθούν από το πως στέκονται τα κόμματα σήμερα.

Αν θα είχατε ένα τετ-α-τετ με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τι θα του λέγατε να προσέξει στη συγκυρία που βρισκόμαστε;

Είναι πολλά αυτά που θα έπρεπε να πω. Να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς τη διοικητική μεταρρύθμιση. Το δεύτερο είναι να δείξει πιο ελεύθερο πνεύμα. Όχι ιδεοληψία. Δεν υπάρχει ιδεοληψία μόνο στην αριστερά. Σε όλους τους χώρους υπάρχει ιδεοληψία. Αν ο άλλος είναι ιδεοληπτικός νεοφιλελεύθερος ζήτω που καήκαμε. Αν είναι ιδεοληπτικός πατριώτης καταντά εθνικιστής.

Μήπως μου περιγράφετε λίγο την Γαλάζια πολυκατοικία” ;

Όχι. Εγώ σας περιγράφω τι θα έλεγα στον Μητσοτάκη. Θα του έλεγα να ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγείας πραγματικά και όχι επικοινωνιακά. Με την καρδιά του να το πιστέψει και να το ενισχύσει. Το τρίτο που θα του έλεγα έχει να κάνει με το ηθικό των Ελλήνων. Να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στα εθνικά θέματα αποφασιστικά. Επίσης να δείξει μία ακεραιότητα απέναντι σε κυοφορούμενα σκάνδαλα. Γιατί πάντοτε μέσα στις κρίσεις υπάρχουν οι «καπάτσοι» και επιτήδειοι οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν να επωφεληθούν σε έκτακτες συνθήκες.

Σε έκτακτες συνθήκες λαμβάνονται έκτακτες αποφάσεις και εγώ το κατανοώ αυτό. Πρέπει να αξιοποιήσεις σε έκτακτες συνθήκες και έκτακτα εργαλεία αλλά σε αυτά τα εργαλεία εμφιλοχωρούν και κρύβονται κίνδυνοι.

Εμφανίστηκαν καπάτσοι αυτή την περίοδο στο πολιτικό και επιχειρηματικό σκηνικό;

Πάντα εμφανίζονται ας μην έχουμε αυταπάτες. Δεν υπάρχει κυβέρνηση οιουδήποτε πρωθυπουργού και οιασδήποτε απόχρωσης πού να μην αντιμετώπισε καπάτσους και να μην είχε τις δικές της Αχίλλειες πτέρνες. Εσείς είστε έμπειρος δημοσιογράφος και καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε ένα όνομα πρωθυπουργού πάντα μπορούμε δίπλα να βάζουμε κάποιον που αποτέλεσε την αχίλλειο πτέρνα του. Τώρα ειδικά που ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί οικονομικά. Θα πληγεί η συνοχή και ο πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι πολύ αποφασιστικός στην πάταξη οποιασδήποτε ένδειξης διαφθοράς. Γιατί διαφορετικά να ξέρετε ότι πάντα πάνω στην κρίση φουντώνει η οργή και στην οργή υπάρχουν πάντα αποδεκτές χρήσιμοι να την μετατρέψουν σε ρεύμα σε κίνημα και αυτό δεν θα είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα την ώρα που πρέπει να βρει το βηματισμό της.

Διατελέσατε Υφυπουργός Ναυτιλίας και στην υπηρεσιακή κυβέρνηση το 2015 υπό την Βασιλική Θάνου. Είχατε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα του λέγατε αυτή την περίοδο με το πιο καθαρό μυαλό που έχει ένας άνθρωπος όταν είναι έξω από την πολιτική.

θα σας πω τι του είπα τότε και μετά θα σας πω τι θα του έλεγα τώρα. Έχουνε περάσει και πέντε χρόνια. Του είχα πει ότι είναι πολύ νέος άνθρωπος και ότι αυτό είναι καλό αλλά παράλληλα έχει και αδυναμίες. Του είχα προτείνει λοιπόν να απευθυνθεί στον ελληνισμό της ομογένειας. Σε ανθρώπους που μπορούν να πάρουν πάνω τους ένα μεγάλο φορτίο και να επικοινωνήσουν αυτοί για λογαριασμό της Ελλάδας στις χώρες που κινούνται τις δυνατότητες που τους δίνει η Ελλάδα να έρθουν να επενδύσουν και να πιστέψουν στην Ελλάδα.

Το δεύτερο που του είχα πει ήταν, σεβόμενος τα κομματικά του όργανα να κάνει ένα άνοιγμα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι διακεκριμένοι στους χώρους τους και να τους δώσει θέσεις ευθύνης. Και του είχα προτείνει και ονόματα.

Σήμερα Θα του έλεγα να κινηθεί out of the box. Δηλαδή αν περιγράψω τον ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κουτί μεγάλο, μεσαίο ή μικρό πείτε το όπως θέλετε, ο Τσίπρας πρέπει να κινηθεί και έξω από αυτό το κουτί εκτός εάν θέλει να μείνει απλώς αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσο μικρής ή μεγάλης και αν είναι αυτή. Να κινηθεί εκτός και να αναζητήσει πληροφορίες γνώση και γνώμη και από ανθρώπους που δεν σκέφτονται απαραίτητα να γίνουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ούτε να πολιτευτούν απαραίτητα με το ΣΥΡΙΖΑ είτε να «κλέψουν» τη θέση κομματικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον βαθμό που φιλοδοξεί λοιπόν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ξαναγίνει πρωθυπουργός θα πρέπει να κινηθεί έξω από αυτόν τον χώρο που μέχρι τώρα κινείται. Να κάνει σύνθεση με τη γνώση και την οπτική και άλλων χώρων. Ο κόσμος δεν κινείται κύριε Καραμέρο είτε δεξιά είτε αριστερά. Ο κόσμος που καθορίζει τη συγκυρία κινείται λίγο αριστερά η λίγο δεξιά του κέντρου. Όταν δεν είσαι θεωρητικός στην αριστερά αλλά είσαι ενεργός πολιτικός που φιλοδοξεί να ξαναπιάσει το τιμόνι της χώρας πρέπει να ενστερνίζεται τη γνωστή κινεζική ρήση: «Άσπρος γάτος μαύρος γάτος αρκεί να πιάνει ποντίκια», για να μπορέσεις να τα πιάσεις.

Βλέπετε ανασχηματισμό ή εκλογές με τα δεδομένα και την πληροφόρηση που έχετε;

Δεν έχω πληροφορίες για εκλογές αν εξαιρέσουμε κάποιες διαρροές. Ανασχηματισμός θα γίνει πάνω στον χρόνο συμπλήρωσης ενός έτους. Για το υπουργικό συμβούλιο εξάλλου και ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτός είναι ο χρόνος της κρίσης για όλους τους συνεργάτες του. Και χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις γιατί υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι δεν απέδωσαν. Υπάρχουν υφυπουργοί τους οποίους εγώ δεν γνωρίζω καν. Άκουσα πρόσφατα το όνομα ενός υφυπουργού και πιστέψτε με δεν ήξερα έως τώρα ότι κατέχει θέση ευθύνης. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτές οι αλλαγές θα τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Τους πολίτες που σε ενδιαφέρουν οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα που έχουν αυτές στη ζωή του.

