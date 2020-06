«Οι εικόνες από τις ΗΠΑ είναι το ξυπνητήρι της Ιστορίας. Είναι η απότομη υπενθύμιση σε όσους πιστεύουν ότι το συλλογικό μέλλον βρίσκεται στη διαιώνιση των κοινωνικών ανισοτήτων, το φυλετικό μίσος, τη μισαλλοδοξία και τον συντηρητισμό», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, σχετικά με τις εξελίξεις στις ΗΠΑ και τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

«Η μαύρη κοινότητα των ΗΠΑ γίνεται σήμερα ο παγκόσμιος εκπρόσωπος της ανάγκης για προοδευτικές και ριζοσπαστικές τομές. Για μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς διαχωρισμούς, στην οποία οι πολίτες νιώθουν ασφάλεια για το μέλλον τους», σημειώνει ο ίδιος κάνοντας λόγο για «μια κοινωνία που προχωρά με βάση το σεβασμό στη διαφορετικότητα». «Δηλαδή, μια κοινωνία βαθιά δημοκρατική. Που δεν διαχωρίζει τους πολίτες της με βάση το χρώμα, το φύλο, την καταγωγή, τα πιστεύω τους», συμπληρώνει και καταλήγει: «Η συλλογική πρόοδος είναι πάντα υπόθεση των πολλών. Η συλλογική οπισθοδρόμηση είναι πάντα η επιλογή των λίγων».

Να σημειωθεί ότι ένας ακόμη διαδηλωτής έχασε τη ζωή του στη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Λούισβιλ του Κεντάκι για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών, με την τοπική αστυνομία να απαντά ότι απάντησε σε πυρά που δέχθηκε. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από ένα σούπερ μάρκετ, στην προσπάθεια της αστυνομίας και της Εθνοφρουράς να σπάσουν τη συγκέντρωση των διαδηλωτών.

Μάλιστα, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος του Λούιβιλ, Στιβ Κόνραντ, δήλωσε στα τοπικά Μέσα ότι οι Aρχές ερευνούν την υπόθεση και παίρνουν καταθέσεις από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, ωστόσο αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η δήλωσή του ότι οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που πρώτοι δέχτηκαν πυροβολισμούς και αναγκάστηκαν να απαντήσουν, με τα πυρά να τραυματίζουν θανάσιμα τον εν λόγω διαδηλωτή.

Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου, για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μπροστά στο Λευκό Οίκο, καθώς ξέσπασαν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της Ουάσινγκτον.

BREAKING: Protesters lit another fire. US Park Police are pushing them back with OC spray, “flash bangs.” Some protesters are clashing with police. They say the death of #GeorgeFloyd is “the straw that broke the camels back.” @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/IQEafLw9An

— Shomari Stone (@shomaristone) June 1, 2020