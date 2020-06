«Μία καλή ημέρα για την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ευρώπη και ολόκληρη τη Μεσόγειο» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, κατά την οποία υπεγράφη η Συμφωνία οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ Ελλάδας – Ιταλίας. Τόνισε ότι οι δυο χώρες απέδειξαν πως μπορούν να μετατρέψουν τη θάλασσα που τους περιβάλλει σε ήρεμα νερά προόδου, και εξέφρασε την ελπίδα, «ανάλογες συμφωνίες να υπάρξουν και μεταξύ άλλων χωρών της περιοχής».

Ο πρωθυπουργός σε δήλωσή του για την υπογραφή της συμφωνίας ανέφερε ότι η Αθήνα και η Ρώμη καθόρισαν τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες στα νερά που ενώνουν τις δύο γειτονικές μας χώρες, αίροντας, έτσι, με γόνιμο τρόπο μία εκκρεμότητα 40 ετών. «Η συμφωνία ανταποκρίνεται πλήρως στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου αλλά και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Περιγράφει την έκταση των θαλασσίων περιοχών που αξιοποιούνται. Και, βεβαίως, αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα σε όλα τα εδάφη – χερσαία και νησιωτικά. Πρόκειται για υπόδειγμα συνεργασίας και σχέσεων καλής γειτονίας. Και για μία καθοριστική συμβολή στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή μας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και κατέληξε: «Ελλάδα και Ιταλία απέδειξαν, σήμερα, πώς δύο γείτονες μπορούν να μετατρέπουν τη θάλασσα που τις περιβάλλει σε ήρεμα νερά προόδου και ανάπτυξης. Εύχομαι ανάλογες συμφωνίες να υπάρξουν και μεταξύ άλλων χωρών της περιοχής».

Σε μία ιστορική συμφωνία προχωρά η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ιταλία, καθώς υπογράφτηκε την Τρίτη η συμφωνία για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) από τους υπουργούς Εξωτερικών Νίκο Δένδια και Λουίτζι ντι Μάιο, αναβαθμίζοντας έτσι σημαντικά και επεκτείνοντας τη συμφωνία για την υφαλοκρηπίδα που έχουν συνάψει οι δύο χώρες ήδη από το 1977. Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη μετά από πολύχρονες διαβουλεύσεις μεταξύ των επιτροπών τεχνοκρατών των δύο χωρών, καθώς ήρθησαν οι ιταλικές επιφυλάξεις για τον περιορισμό των ιταλικών δικαιωμάτων αλιείας στο Ιόνιο Πέλαγος. Ο ντι Μάιο μάλιστα είναι ο πρώτος ξένος ΥΠΕΞ που επισκέπτεται την ελληνική πρωτεύουσα έπειτα από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.

Η στιγμή της υπογραφής:

Για «ιστορική μέρα» έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στις κοινές δηλώσεις του με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο μετά την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας. Όπως είπε ο κ. Δένδιας, η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει το δίκαιο των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, ενώ παράλληλα κατοχυρώνει τα δικαιώματα των Ελλήνων αλιέων.

Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε πως η οριοθέτηση ζωνών «επιτυγχάνεται με έγκυρες συμφωνίες και όχι με ανυπόστατες συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Τουρκίας – Σάρατζ και σίγουρα όχι με μονομερείς καταθέσεις συντεταγμένων».

Ανέφερε ακόμη πως συζήτησε με τον Ιταλό ΥΠΕΞ για την κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας, όπως εκδηλώθηκε και με τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της γειτονικής χώρας αιτήματος της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου για γεωτρήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Οι ενέργειες αυτές αναδεικνύουν περίτρανα τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας, πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα απαντά μεθοδικά με βάση το διεθνές δίκαιο που ορίζει τις «κόκκινες γραμμές».

