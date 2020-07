Την ώρα που Νίκος Δένδιας, στα πλαίσια της Εθνικής Γραμμής πίεζε στο συμβούλιο υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υιοθετηθεί λίστα με μέτρα κατά της Τουρκίας στην περίπτωση που η τελευταία προβεί σε γεωτρήσεις εντός της Ελληνικής ΑΟΖ, όπως είχε γίνει για την Κύπρο πέρυσι για τον ίδιο λόγο, η πρέσβης Ελένη Σουρανή συμμετείχε μυστικά με τον Τούρκο Ιμπραχίμ Καλίν στενό σύμβουλο του Ταγίπ Ερντογάν και τον Γερμανό σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής της Ανγκελα Μέρκελ, Γιαν Χέκερ.

Η Ελένη Σουράνη διαδέχθηκε την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία μετατέθηκε στις ΗΠΑ, μέχρι σήμερα ήταν διευθύντρια της αρμόδιας για τις σχέσεις με την Τουρκία της Α4 Διεύθυνσης του υπουργείου Εξωτερικών. Η προκάτοχός της, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, είχε προκαλέσει επίσης σχόλια στους διπλωματικούς κύκλους καθώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την προτιμούσε σχεδόν σε όλα τα ταξίδια του στο Εξωτερικό, αντί της θεσμικής παρουσίας του υπουργού εξωτερικών Νίκου Δένδια

📌Turkey&#Malta want stability&peace in the region,

📌Our support will continue against irregular migration,

📌Will further develop relations on culture,tourism,health&education,

📌We are 2nd largest investor in Malta.Will increase our $1,2billion trade volume.🇹🇷🇲🇹@EvaristBartolo pic.twitter.com/O2oPMNH8Il

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 14, 2020