Την ώρα που το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αττάλειας , στο Αιγαίο από χθες το βράδυ παρουσιάζονται ενδείξεις αποκλιμάκωσης καθώς πληροφορίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι τα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού έχουν αρχίσει να αποχωρούν, επιστρέφοντας στους ναυστάθμους. Από την πλευρά της η Ελλάδα παραμένει σε κόκκινο συναγερμό τουλάχιστον έως και τις 2 Αυγούστου, οπότε και λήγει η Navtex της Τουρκίας με την οποία δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για σεισμικές έρευνες.

Το τουρκικό ερευνητικό παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αττάλειας, χωρίς να έχει μετακινηθεί καθόλου από τη θέση του, μετά την έκδοση της τουρκικής NAVTEX για έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου. Η δέσμευση της περιοχής λήγει στις 3 Αυγούστου και είναι πρακτικά αδύνατον σε τόσο στενό χρονικά πλαίσιο και να φτάσει στην περιοχή το ωκεανογραφικό, να απλώσει καλώδια να κάνει μετρήσεις και τέλος να αποχωρήσει.



Η ελληνική πλευρά αξιολογεί την κατάσταση, με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να διαμηνύουν πως «υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης αλλά παραμένουμε σε επαγρύπνηση, καθώς η NAVTEX είναι ακόμα σε ισχύ». Όσον αφορά τον ελληνικό στόλο, παραμένει στη θέση του, παρακολουθώντας τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων.

Tην έναρξη σεισμικών ερευνών από το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. «Το τουρκικό πλοίο Oruc Reis άρχισε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στην υφαλοκρηπίδα της», αναφέρει η ανάρτηση της πρεσβείας στο Twitter.

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR

— Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020