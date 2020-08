Η Ζωή Ράπτη, είναι ένα από τα τρία νέα πρόσωπα που εισέρχονται στην κυβέρνηση, καθώς αναλαμβάνει υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα θέματα Ψυχικής Υγείας, στον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. Είναι βουλευτής της ΝΔ στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών. Η Ζωή Ράπτη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury της Μ. Βρετανίας (Master of Laws with Honours in International Commercial Law).

Τον Ιούλιο του 2019 ορκίστηκε βουλευτής Β’ Περιφέρειας Αθηνών Βορείου Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τον Μάιο του 2019 είχε ορκιστεί βουλευτής της ενιαίας Β’ Αθηνών στη θέση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Μάκη Βορίδη. Κουμπάρος στο γάμο τους ήταν ο Ευτύχιος Βορίδης, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και προσωπικός ιατρός του Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στο Twitter, η επιλογή αυτή αποτελεί για την ίδια «εντολή και χρέος για σκληρή δουλειά με όραμα, συνέπεια και ευσυνειδησία».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στο Twitter, η επιλογή αυτή αποτελεί για την ίδια «εντολή και χρέος για σκληρή δουλειά με όραμα, συνέπεια και ευσυνειδησία».



Η Ζωή Ράπτη είναι δικηγόρος Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και της Χωροταξίας. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών. Έχει διατελέσει αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ψυχικού, μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΚΕ. Δείτε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη, στις 30 Ιουλίου 2020, της Ζωής Ράπτη στην εκπομπή newsroom στον ΣΚΑΪ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

Το βιογραφικό της

Το βιογραφικό της Ζωής Ράπτη, όπως το ανέβασε η ίδια στο facebook:

Γεννήθηκα στο Νέο Ψυχικό και κατοικώ στο Ψυχικό 35 χρόνια. Κόρη του Γεωργίου Ράπτη ( Μηχανολόγου ΕΜΠ) και της Ελένης Λαμπροπούλου-Ράπτη, (Αρχιτέκτονος ΕΜΠ ), έχω ένα γιό τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, 8 ετών σήμερα. Θέλω τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε ένα προάστιο όμορφο, λειτουργικό και βιώσιμο. Σε μια γειτονιά ασφαλή, σε μια πόλη όπου ο πολιτισμός και η ανθρώπινη ευαισθησία θα είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας.

Οι Σπουδές μου

1984: Αριστούχος απόφοιτος της Σχολής Μωραΐτη

1984-1989: Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

1990-1991: Μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο του διεθνούς εμπορίου και της πνευματικής ιδιοκτησίας (master) στο University of Kent at Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας (LL.M with honours) in International Commercial Law

Η Επαγγελματική διαδρομή μου

1991-1996: Δικηγορώ στην Αθήνα, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο. Συνεργάζομαι με το Δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Κωστακόπουλου ως δικηγόρος εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών

1997: Ανοίγω δικό μου δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα.

2000: Διορίζομαι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ειδικεύομαι σε θέματα δικαίου του περιβάλλοντος και της χωροταξίας. Έχω χειριστεί σημαντικές υποθέσεις για την διάσωση ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, μεταξύ των οποίων της αναδασωτέας έκτασης των Τουρκοβουνίων στο Ψυχικό, του Βυζαντινού διατηρητέου μνημείου της Ομορφοκκλησιάς στο Γαλάτσι (υπόθεση Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου-ΠΑΛΑΙ), του πρώην κτήματος Θων στους Αμπελοκήπους, του Άλσους Δήμου Βριλησσίων (πρωην Ναυτικού Οχυρού), του φυσικού περιβάλλοντος της νήσου Τήνου, του αισθητικού δάσους της νήσου Σκιάθου κ.λ.π.

2010: Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

2012: Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR)

Η πορεία μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

1997: Ως νομικός παραστάτης συνετέλεσα στην έκδοση της ιστορικής, για το Ψυχικό, απόφασης 678/1998 (ΦΕΚ Δ’ 183/1998) του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής με την οποία επανακηρύσσεται η αναδάσωση 206 στρεμμάτων της εκτός σχεδίου περιοχής των Τουρκοβουνίων.

1998: 3η Δημοτική Σύμβουλος Ψυχικού υπό τον Δήμαρχο κ. Ερωτόκριτο Νεόφυτο.

1999-2001: Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Δήμου

2000-2002: Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ψυχικού

2002: Δημοτική Σύμβουλος υπό τον Δήμαρχο κ. Ερωτόκριτο Νεόφυτο.

2002-2004: Μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ψυχικού

2005-2006: Αντιδήμαρχος Ψυχικού με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων του και τη διεύθυνση του προσωπικού του. Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ψυχικού και Εκπρόσωπος του Δήμου στον ΕΣΔΚΝΑ

2006: 2η Δημοτική Σύμβουλος Ψυχικού με το ψηφοδέλτιο της Δημάρχου κας Ειρήνης Κατσαρού

2007: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ψυχικού

Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ψυχικού

Μέλος Γ.Σ. της ΚΕΔΚΕ

2008: Μέλος της Επιτροπής Θεσμών της ΤΕΔΚΝΑ

2009: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Παιδείας και Υγείας

Πρόεδρος του Συνδέσμου των 4 Δήμων (Γαλατσίου, Ν. Ιωνίας, Φιλοθέης και Ψυχικού) για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων.

2010: Υποψήφια Δήμαρχος για τον ενιαίο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού.