Τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γερμανίδα ομόλογό του Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνομιλία συζητήθηκαν η κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, στην περιοχή καθώς και η επικείμενη άτυπη σύνοδος των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις 26 Αυγούστου στο Βερολίνο.

Στο ναύσταθμο της Σούδας έφτασε, όπως αναμενόταν, το πρωί της Τρίτης ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, το ελικοπτεροφόρο USS Hershel «Woody» Williams. Το αμερικανικό πλοίο-πλωτή βάση αναμένεται να δέσει κατά το μεσημέρι στο κρηπίδωμα Κ-14 του ναυστάθμου στο Μαράθι. Το USS Hershel «Woody» Williams θα φτάσει στην Ελλάδα από την Ιταλία όπου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες για ανεφοδιασμό.

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον Μάρτιο, έχει μήκος 230 μέτρα και ανήκει στον 6ο στόλο. Το συγκεκριμένο πλοίο πήρε το όνομά του από τον πεζοναύτη Hershel “Woody” Williams ο οποίος στις ΗΠΑ είναι διάσημος για τον ηρωισμό που έδειξε στη μάχη της Ιβο Τζίμα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για την οποία και βραβεύτηκε με μετάλλιο από τον πρόεδρο Τρούμαν στις 5 Οκτωβρίου 1945. Την άφιξη του εν λόγω πλοίου στην Ελλάδα είχε προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Το πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού καλοσώρισε στην Ελλάδα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην χώρα, Τζέφρι Πάιατ. Όπως εξήγησε το συγκεκριμένο πλοίο είναι «η τελευταία προσθήκη στην αμερικανική παρουσία στην στρατηγικά δυναμική περιοχή της ανατολικής Μεσογείου».

Welcome to Greece and ⁦@NSA_SoudaBay⁩ #USSHershelWoodyWilliams – the newest addition to the ⁦@USNavyEurope⁩ presence in the strategically dynamic Eastern Mediterranean region https://t.co/vODLcb2fdg

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 18, 2020