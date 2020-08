Η επιλογή της Τουρκίας, για την οποία πάντως είχαν προϊδεάσει αναλυτές της τακτικής του Ερντογάν, δυναμιτίζει εκ νέου το κλίμα «εκθέτοντας» και τη Γερμανία που τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να καλλιεργήσει κλίμα για απευθείας διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, επιχείρημα που προφανώς χρησιμοποιεί για να εμποδίσει και τη λήψη μέτρων για κυρώσεις στην Τουρκία από την ΕΕ.

Δείτε την σχετική ειδοποίηση για παράταση της NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1062/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN EXTENDED UNTIL 272059Z AUG 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z AUG 20

Η απάντηση της ελληνικής κυβερνησης

Κυβερνητικά στελέχη, σε ότι αφορά την παράταση της παράνομης τουρκικής NAVTEX, αναφέρουν τα εξής:

«Η Τουρκία με τη συνέχιση της προκλητικής συμπεριφοράς της το μόνο που κάνει είναι να δείχνει σε όλο τον κόσμο οτι η αναφορά στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο είναι καθαρά προσχηματική. Με τη συμπεριφορά αυτή το μόνο που καταφέρνει είναι αρνητικές συνέπειες για την ίδια».

Κρίσιμη η εβδομάδα που ξεκίνησε

Μεθαύριο Τρίτη 25/8 θα μάλιστα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας πραγματοποιεί αυθημερόν επίσκεψη σε Ελλάδα και Τουρκία για να οριστικοποιήσει το ραντεβού των τριών (Γιαν Χέκερ, Ελένη Σουρανή, Ιμπραήμ Καλίν), πιθανώς την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ώστε να ανοίξει μία προοπτική ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας καταθέτει στην ελληνική Βουλή την συμφωνία με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των ΑΟΖ των δυο χωρών, όπου εκεί (δλδ στη Βουλή) αν κρίνουμε π.χ από προχθεσινό άρθρο 7 υποδείξεων του Ευάγγελου Βενιζέλου προς την κυβέρνηση ή τα όσα έχουν διατυπωθεί εσωτερικά στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείονται πολυποίκιλες διαφοροποιήσεις στις τάξεις και των τριών μεγάλων κομμάτων. Αναμφισβήτητα η ερχόμενη εβδομάδα θα εξαιρετικό πολιτικό ενδιαφέρον.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή 27-28/8 σειρά έχει το Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Βερολίνο όπου πιθανότατα θα ζήσουμε το συνηθισμένο «θέατρο του παραλόγου» όπου στο σενάριο και αυτή την φορά η Ελλάδα θα περιμένει παρουσίαση σχεδίου κυρώσεων κατά της Τουρκίας, οι άλλοι θα μιλούν για την… Λευκορωσία και στο τέλος θα καταλήξουν να μας παρέχουν απλόχερα αλλά μόνο «αλληλεγγύη και κατανόηση».

Ο Ερντογάν φυσικά δεν θα παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις αλλά βάσει προγράμματος που έχει θέσει εδώ και 3 μήνες η τουρκική εταιρεία πετρελαίων ΤΡΑΟ θα ξεκινήσει έρευνες σε περιοχές νοτίως της Κρήτης και εντός της περιοχής που προβλέπει το τουρκολιβυκό μνημόνιο με τουρκικά γεωτρύπανα.

Ο χρόνος μέχρι τις 24/9 και το (που να μην ήταν και) έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης είναι πολύς. Εκεί θεωρητικά θα αποφασιστεί η συνολική ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Στην πραγματικότητα σε αυτό το διάστημα θα έχουν δημιουργηθεί οι νέες συνθήκες συμπεριλαμβανομένου και του ελληνοτουρκικού διαλόγου τον οποίο ενορχηστρώνει η Γερμανία σε συνθήκες πίεσης συμβιβασμών για την Ελλάδα. Ο δε Ερντογάν αποδεικνύει με την αποψινή παράταση ότι τσαλακώνει κάθε κόκκινη γραμμή μας.