Σε επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα μετά τις κλιμακούμενες προκλήσεις της Άγκυρας. Χθες ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι το Oruc Reis θα συνεχίσει τις έρευνές του, εξέδωσε νέα NAVTEX, δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί «πειρατεία» στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο κι έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης του Καστελλόριζου.

Με αντι-NAVTEX απαντά η Αθήνα στην νέα παράνομη τουρκική NAVTEX. Ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης εξέδωσε αντι-NAVTEX με αφορμή την νέα παράνομη NAVTEX που εξέδωσε χθες Δευτέρα η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας αναφέρει πως ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει δικαιοδοσία για την έκδοση Navtex στη συγκεκριμένη περιοχή. Και βέβαια επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη τουρκική Navtex αναφέρεται «σε μία μη εγκεκριμένη και παράνομη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Τονίζεται ακόμη ότι ο σταθμός Ηράκλειο της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση Navtex σ’ αυτήν την περιοχή.

Και τέλος καλεί τους ναυτιλλομένους να αγνοήσουν και τη νέα τουρκική Navtex με αριθμό FA58-1093/20.

Το μήνυμα του σταθμού του Ηρακλείου:

ZCZC HA90

311930 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 513/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA58-1093/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA58-1093/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 122059 UTC SEP 20

Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

“Η Τουρκία συνεχίζει να εκπληρώνει πιστά το ρόλο του ταραξία και του παράγοντα αστάθειας στην περιοχή”, σημειώνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για τη νέα παράνομη τουρκική Navtex.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, η Τουρκία εξακολουθεί “να αγνοεί εκκλήσεις για διάλογο και να κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Να αυτοεγκλωβίζεται στα αδιέξοδα των δικών της επιλογών. Να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή εξωθώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα”.

“Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Βασιζόμενη αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, θα συνεχίσει να επιδιώκει συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της με όλες τις χώρες της περιοχής”.

“Kαλούμε την Τουρκία να αποστεί από τα καθημερινά παραληρήματα στα οποία επιδίδεται και να εργαστεί για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Η τουρκική NAVTEX

Η αγγελία (1093/20) αφορά στη χρονική περίοδο 2 Σεπτεμβρίου με 12 Σεπτεμβρίου και εκδόθηκε όπως και οι προηγούμενες από τον σταθμό της Αττάλειας.

H NAVTEX αφορά μία περιοχή η οποία εφάπτεται, προς Βορρά, με την αμέσως προηγούμενη, άρα στέλνει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος εγγύτερα προς το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελλορίζου και της Ρόδου.

Όπως γίνεται κατανοητό και από τον σχετικό χάρτη της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας για οριοθέτηση ΑΟΖ, οι συντεταγμένες της νέας τουρκικής NAVTEX εφάπτονται με το σημείο Α, όπου βρίσκεται το ανατολικότερο άκρο των θαλασσίων ζωνών που οριοθετήθηκαν με την συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου (Μεσημβρινός 27.59).

Οι ενέργειες της Τουρκίας ανησυχούν την ΕΕ

Σημειώνεται ότι στην ένταση της τουρκικής προκλητικότητας αναφέρθηκε εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι ενέργειες της Τουρκίας ανησυχούν την ΕΕ. Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, 31 Αυγούστου, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι οι κ.κ. Τσαβούσογλου και Μπορέλ συζήτησαν θέματα που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα αλλά και η ΕΕ υπενθυμίζουν προς την τουρκική πλευρά την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης. Σημειώνουν, δε, ότι τον Σεπτέμβριο, στη Σύνοδο Κορυφής, θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας εάν η Άγκυρα δεν αλλάξει στάση.

Στην Ανατολική Μεσόγειο το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle αναμένεται να καταπλεύσει άμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο σε απροσδιόριστη αποστολή και με ισχυρή συνοδεία, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Η ναυαρχίδα του Γαλλικού στόλου μάλιστα, συνοδεύεται από άγνωστο αριθμό πλοίων και υποβρυχίων του γαλλικού πολεμικού ναυτικού.

Η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Φλοράνς Παρλί μιλώντας στο Europe 1, δήλωσε πως ο κατάπλους του αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle» θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, ενώ σημείωσε ότι το «κόσμημα» του γαλλικού ναυτικού κατευθύνεται στη Μεσόγειο σε μια «μη προσδιορισμένη αποστολή».

Για λόγους ασφαλείας δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν στρατιωτικοί αναλυτές, ο απόπλους από τo ναύσταθμο της Τουλόν, γίνεται με πλήρες πολεμικό φορτίο το οποίο περιλαμβάνει πλήθος μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ, ιπτάμενα ραντάρ και στρατηγικό οπλισμό πυραύλων μέγιστης ακτίνας δράσης, αντι-υποβρυχιακό οπλοστάσιο καθώς και τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα εντοπισμού, στόχευσης και ηλεκτρονικών παρεμβολών που έχει αναπτύξει η γαλλική πολεμική βιομηχανία με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πως δεν υπάρχουν μέσα αντίμετρων στη διάθεση καμμίας άλλης χώρας.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν F 35 στους «εχθρούς» της Άγκυρας

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συζητήσουν την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 της Lockheed Martin στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό από δημοσιεύματα τα μόνα διαθέσιμα F-35 αυτή τη στιγμή, είναι αυτά που αγόρασε η Τουρκία από την Αμερική αλλά η παραγγελία ακυρώθηκε ως αντίποινα για την προμήθεια του ρωσικού συστήματος S-400. Ως εκ τούτου εφόσον η συμφωνία κλείσει αναμένεται ρήξη στις σχέσεις της Ουάσιγκτον και της Άγκυρας.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου συζητούν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, για να λάβουν μέρος σε αυτή τη συμμαχία. Πρόκειται, δηλαδή, για αντιτουρκικό τόξο. Πάνω στο αεροσκάφος που μετέφερε τους αξιωματούχους είναι γραμμένη η λέξη “ειρήνη”, στα αγγλικά, τα εβραϊκά και τα αραβικά» πρόσθεσε.