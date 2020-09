Η Ελλάδα χαιρετίζει την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης για τη μερική άρση του εμπάργκο εξοπλισμών στην Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε σχετική του ανακοίνωση. «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ δύο φίλων χωρών αλλά και απόδειξη αναγνώρισης του ρόλου που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία ως μια χώρα που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται με την Κύπρο, τις ΗΠΑ και χώρες της ευρύτερης περιοχής για την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», προσθέτει.

Greece welcomes the U.S. government’s decision to partially lift the arms embargo on the Republic of Cyprus. @GreeceMFA announcement on the U.S. government’s decision to partially lift the arms embargo on the Republic of Cyprus: https://t.co/kAWgJFJKzJ

