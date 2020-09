Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο κάλεσε να “μειωθούν οι εντάσεις” στην ανατολική Μεσόγειο. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κάλεσε σήμερα την Ελλάδα και την Τουρκία να “μειώσουν τις εντάσεις” για να σταματήσει η κλιμάκωση στην ανατολική Μεσόγειο. “Καλούμε όλους να κάνουν ένα βήμα για να μειωθούν οι εντάσεις και να αρχίσουν διπλωματικές συνομιλίες στο θέμα των διενέξεων που υπάρχουν στην ανατολική Μεσόγειο”, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε σχέση με την μερική άρση του εμπάργκο για τις πωλήσεις όπλων στην Κύπρο, ο Πομπέο δήλωσε: “Ξέρουμε ότι η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε ενώ οι εντάσεις οξύνονται στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά πιστεύαμε ότι αυτό ήταν που έπρεπε να γίνει και αποφάσισα να προχωρήσω περισσότερο”, εξήγησε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σε σχέση με τη συνομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πομπέο δήλωσε: “Πρέπει να καθίσουν μαζί και να αρχίσουν συνομιλίες για όλα αυτά και να βρουν διπλωματικές λύσεις. Είναι ανώφελο να αυξάνονται οι στρατιωτικές εντάσεις στην περιοχή, αυτό μπορεί να οδηγήσει μόνο σε αρνητικά πράγματα”, επέμεινε ο Πομπέο.

Η Ελλάδα χαιρετίζει την απόφαση των ΗΠΑ

Η Ελλάδα χαιρετίζει την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης για τη μερική άρση του εμπάργκο εξοπλισμών στην Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε σχετική του ανακοίνωση. «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ δύο φίλων χωρών αλλά και απόδειξη αναγνώρισης του ρόλου που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία ως μια χώρα που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται με την Κύπρο, τις ΗΠΑ και χώρες της ευρύτερης περιοχής για την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», προσθέτει.

