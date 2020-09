Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ στο υπουργείο Εξωτερικών. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η συνεργασία Ελλάδος – ΗΠΑ και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με έμφαση στην παραβατικότητα της Τουρκίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρέσβης επεσήμανε πως χάρηκε ιδιαίτερα που είδε τον κ. Δένδια πριν από το ταξίδι του στα Ηνωμένα Έθνη αύριο.

«Εκτιμούμε ιδιαιτέρως την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να βρει διπλωματικές λύσεις για τις εντάσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως είπε και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Πομπέο χθες “είναι ανώφελο να αυξάνεται η στρατιωτική ένταση στην περιοχή”», σημείωσε ο αμερικανός πρέσβης κ. Πάιατ σε σχετική ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Τwitter.

I met with @USAmbPyatt @GreeceMFA . 🇬🇷🇺🇸 cooperation & recent developments in #EasternMediterranean discussed, with focus on Turkey’s illegal actions. pic.twitter.com/3R5rOpuPwG



Στο μεταξύ, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τον πρέσβη του Ισραήλ, Γιόσι Αμράνι. Σημειώνεται πως στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met with #Israel Ambassador, Yossi Amrani, @GreeceMFA. 🇬🇷🇮🇱

relations and regional developments, with focus on situation in #EasternMediterranean discussed. pic.twitter.com/DGgHwnPhL0

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 3, 2020