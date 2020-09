Για μπάχαλο που εκθέτει τη χώρα διεθνώς και πλήττει τα εθνικά μας συμφέροντα κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις πληροφορίες σχετικά με τη μεσολάβηση του ΝΑΤΟ.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: “Για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα ο ελληνικός λαός μαθαίνει μέσω τρίτων για πρωτοβουλίες διαλόγου με την Τουρκία στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα. Επιπλέον, παρακολουθεί τη χώρα να εκτίθεται διεθνώς, διαψεύδοντας με κυβερνητικές διαρροές τον ΓΓ του ΝΑΤΟ”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι “οφείλει πρώτα απ’ όλα να σοβαρευτεί και να ξεκαθαρίσει το μπάχαλο που παρακολουθούμε που ζημιώνει τα συμφέροντα της χώρας. Δεύτερον, να διευκρινίσει εάν η μεσολάβηση του ΓΓ του ΝΑΤΟ εντάσσεται σε κάποια εθνική στρατηγική ή τουλάχιστον για ποιον λόγο και με ποιους όρους την αποδέχτηκε. Τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε την ανοχή που έχει επιδείξει το ΝΑΤΟ στην τουρκική επιθετικότητα και ενώ το τουρκικό ερευνητικό σκάφος OrucReis παραβιάζει συστηματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα νότια του Καστελόριζου και της Ρόδου”.

Κλείνοντας καλεί την κυβέρνηση “να μας εξηγήσει επιτέλους πώς μπορεί να διαμορφωθεί η εθνική συναίνεση που όψιμα επικαλείται, όταν η αντιπολίτευση ενημερώνεται εκ των υστέρων και από τρίτους”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε αργά το απόγευμα της Πέμπτης μια συζήτηση με τις μόνιμες αντιπροσωπείες των χωρών και εξέφρασε την πρόθεση να εισηγηθεί τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την αποκλιμάκωση της έντασης. Τους έδωσε μάλιστα ένα έγγραφο με όλες τις προτάσεις του ΝΑΤΟ για αποκλιμάκωση στην περιοχή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ για να τον ενημερώσει για τη θέση της χώρας μας.

Νωρίτερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ανέφερε μέσω Twitter ότι Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν σε διάλογο για αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με ανάρτηση του Νορβηγού αξιωματούχου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων που είχα με Ελληνες και Τούρκους ηγέτες, οι δύο σύμμαχοι έχουν συμφωνήσει να ξεκινήσουν τεχνικές διαβουλεύσεις στο ΝΑΤΟ. Να εδραιώσουν μηχανισμούς για στρατιωτική αποκλιμάκωση για να μειώσουν το ρίσκο των επεισοδίων και των ατυχημάτων στην ανατολική Μεσόγειο».

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 3, 2020