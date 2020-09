Με ένα μήνυμα που συγκίνησε τους παλαιότερους φοιτητές και συνεργάτες του ο πρώην υπουργός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.

“Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι/ες,

Χθες βράδυ έκανα τις τελευταίες εξετάσεις στο μάθημα Φορολογικές

Πολιτικές και από σήμερα είμαι πλέον ‘αφυπηρετήσας’.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τα καλά και συγκινητικά σας λόγια

που μου στείλατε και να εκφράσω και τις δικές μου ευχαριστίες στο

Τμήμα και το Πανεπιστήμιο μετά από 34 χρόνια παρουσίας μου και

συμμετοχής από το 1986. (Οκ, μείον 10 χρόνια 1997-2007 που ήμουν σε

υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών).

Ευχαριστώ ολόψυχα το προσωπικό της Γραμματείας, του Eurolab και του

ΟΠΑ που ήταν πάντα πρόθυμο να βοηθήσει ουσιαστικά, επιλύοντας τις

όποιες δυσκολίες είχα κατά καιρούς. Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω

τους διδακτορικούς φοιτητές για την αμέριστη στήριξη που μου παρείχαν

στα μαθήματα, τα φροντιστήρια και τις εξετάσεις.

Χαίρομαι πολύ βλέποντας μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 1990 με

ελάχιστους πόρους και πανταχόθεν αμφισβήτηση να έχει σήμερα εξελιχθεί

σε ένα δυναμικό Τμήμα με επιτυχημένους αποφοίτους, περιζήτητα

μεταπτυχιακά και προπάντων με μέλη ΔΕΠ διεθνών προδιαγραφών και

επιδόσεων. Χρειάζεται βέβαια διαρκής προσπάθεια για να κρατηθούν αυτά

τα επιτεύγματα και αν κάτι έμαθα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι το πιο

κρίσιμο ζήτημα που δικαιώνει και τα υπόλοιπα είναι η ισχυροποίηση,

δημοφιλία και αξιοπιστία των προπτυχιακών σπουδών.

Εύχομαι σε όλους δυναμική συνέχεια και νέες επιτυχίες ατομικές, του

Τμήματος και του ΟΠΑ συνολικά. Θα είμαι πάντα στην διάθεση σας σε ό,τι

χρειαστείτε και ενδεχομένως μπορώ να συνδράμω.

Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια προσωπική αναφορά.

Όταν είχα ξεκινήσει στο ΔΕΟΣ, η πρώτη μου δημοσίευση ήταν για την

νεόκοπη τότε Συνθήκη του Μάαστριχτ στο βιβλίο του J. Mortensen:

Improving Economic and Social Cohesion in the European Community.

Φεύγοντας, η τελευταία εργασία μου είναι – φεύ – για το ίδιο θέμα

“Greece and the Maastricht Treaty:

The Fortress That Wasn’t “. Tην επισυνάπτω, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει.

Πολλούς χαιρετισμούς και καλή δύναμη

Νίκος Χριστοδουλάκης

ΥΓ. Είχα σκεφτεί να οργανώσω κάπως διαφορετικά την αποχώρηση μου, αλλά

οι συνθήκες της πανδημίας είναι αποτρεπτικές προς το παρόν. Όταν

περάσουν, θα επανέλθω.

Επανέρχεται στην ενεργό πολιτική;

Σήμερα μιλώντας στον δημοσιογράφο Γιάννη Αγουρίδη και την εφημερίδα “Αυγή” όχι μόνο εμφανίζεται επικριτικός για τους χειρισμούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας αλλά κάνει και μία κριτική – πλατφόρμα απέναντι στην έκθεση Πισσαρίδη.

Λέει μεταξύ άλλων ο κ. Χριστοδουλάκης για το πόρισμα της επιτροπής:

“Έκανε (η έκθεση Πισσαρίδη) μία συστηματική αποτύπωση κρίσιμων ζητημάτων της Ελληνικής οικονομίας και των διεθνών τάσεων. Δεν έχει όμως πολιτικές προτεραιότητες, είναι περισσότερο μία εγκυκλοπαίδεια παρά ένας οδικός χάρτης.

Προσωπικά θεωρώ ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πρώτα άπειρες μεταρρυθμίσεις και μετά να περιμένουμε ανάπτυξη διότι έτσι πάλι θα χάσουμε το τρένο.

Πρέπει να αντιστρέψουμε το σχήμα να ξεκινήσουμε με ένα κύμα δημόσιων και παραγωγικών επενδύσεων και μέσα στη δυναμική που θα προκαλέσουν να κάνουμε όσες προσαρμογές χρειάζονται. Η κοινωνία θα εγκρίνει μόνο αν δει ότι έχει συμμετοχή στην επερχόμενη ευημερία αλλιώς δεν θέλει να ακούει για πειράματα αμφίβολης έκβασης. Τα είδαμε αυτά με τα μνημόνια.”

Η συγκεκριμένη συνέντευξη τοποθέτηση του πρώην Υπουργού έρχεται μία μέρα μετά τις εξαγγελίες Τσίπρα στη ΔΕΘ με τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε για την οικονομία. Είναι γνωστό επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συγκροτήσει μια επιτροπή που θα απαντά στο σχέδιο Πισσαρίδη. Μετά την απροθυμία της κ. Λουκάς Κατσέλη, ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Με σημαντική ακαδημαϊκή και πολιτική διαδρομή, στο πρόσωπο του σηματοδοτείται απόλυτα και η επιθυμητή διεύρυνση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.