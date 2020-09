Η Ελλάδα στηρίζει τη θέση της Κύπρου σχετικά με την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που εμπλέκονται στις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της, επισημαίνει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Γεννηματάς, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα δημοσιογράφου.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τη θέση της Κύπρου για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, σχετικά με την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων έναντι προσώπων και οντοτήτων που εμπλέκονται στις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεννηματάς.

Λάβρος ο Αναστασιάδης κατά του Ερντογάν

Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης στην ομιλία του προς την 75η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η οποία λόγω του κορoνοϊού έγινε με τηλεδιάσκεψη, απάντησε σε όλα τα θέματα που θέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, και το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, εξέφρασε την ετοιμότητα να ανταποκριθεί θετικά και εποικοδομητικά στις πρωτοβουλίες του ΓΓ του ΟΗΕ μετά τις «εκλογές» στα κατεχόμενα, αρκεί όπως είπε να προηγηθεί η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να συμβάλλει σε εποικοδομητικές και καλή τη πίστει διαπραγματεύσεις, με ίσους όρους και όχι κάτω από συνθήκες εκφοβισμού και απειλών από πλευράς της Άγκυρας.

Στάθηκε ιδιαίτερα στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ, στις απειλές για επικείμενο άνοιγμα της περιφραγμένης πόλης των Βαρωσίων αλλά και στη συνεχιζόμενη κατοχή από το 1974 μέχρι και σήμερα. Μέσα από 15 και πλέον ερωτήματα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν παρέλειψε να σκιαγραφήσει το πλέγμα παραβιάσεων της Άγκυρας σε σχέση με τη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, την ελληνική υφαλοκρηπίδα αλλά και την Κυπριακή ΑΟΖ, για να τονίσει με έμφαση το ρόλο της Κύπρου στον τομέα της συνεργασίας και την σταθερότητας στην περιοχή μέσα από τις τριμερείς και πολυμερείς συμπράξεις στις οποίες συμμετέχει στη βάση του διεθνούς δικαίου και χωρίς να αποκλείει συμμετοχή οποιασδήποτε τρίτης χώρας.

In addition to Turkey’s continuous occupation of #Cyprus, we are witnessing a series of provocative actions which: Run contrary to International Law and the Law of the Sea through illegal drillings in our EEZ or by threats for the imminent opening of the fenced city of Varosha. pic.twitter.com/0DpYAzuIIx — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 24, 2020

Ο Κύπριος Πρόεδρος κατηγόρησε την Άγκυρα για επιμονή στη διατήρηση της αναχρονιστικής Συνθήκης Εγγυήσεως και στο μονομερές δικαίωμα επέμβασης, καθώς και στη μόνιμη παρουσία στρατευμάτων. Υποστήριξε πως η Τουρκία ευθύνεται για την μη επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντάνα και ξέφρασε τη λύπη του για το ότι η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ο διακαής πόθος και ο σκοπός της είναι η εγκαθίδρυση ή επιβολή μιας λύσης δύο κρατών ή ενός συνομοσπονδιακού συστήματος διακυβέρνησης. Επεσήμανε μάλιστα πως είναι η Τουρκία που απορρίπτει για την ώρα την προσπάθεια Γκουτέρες για επανέναρξη διαβουλεύσεων από εκεί που έμειναν στη Διάσκεψη για την Κύπρο το 2017.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε και στις αναφορές Ερντογάν για μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις και μονομερείς κινήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο με τις γεωτρήσεις, οι οποίες κατά τον Τούρκο Πρόεδρο οδηγεί στο να τα κερδίζουν όλα και να αφήνουν την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους εκτός.

#UNGA I wish to welcome the intention of the #UN SG @antonioguterres to personally engage to efforts in resuming the #CyprusProblem negotiating process after the completion of the internal political procedures within the Turkish Cypriot community. pic.twitter.com/qB13ZOZbPg — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 24, 2020

Ο Νίκος Αναστασιάδης διερωτήθηκε ποια χώρα χρησιμοποιεί την ισχύ για να τα πάρει όλα; Επανέλαβε όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η Κυπριακή Δημοκρατία όλο αυτό το διάστημα, ενώ παράλληλα υπενθύμισε τις συγκλίσεις τόσο το 2011 όσο και το 2015 μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σύμφωνα με τις οποίες τα έσοδα από τους φυσικούς πόρους θα κατανέμονται στην ομόσπονδη Κυβέρνηση και πως η Ομόσπονδη Κύπρος θα συνεχίσει να είναι μέλος του ΟΗΕ αλλά και συμβαλλόμενος μέρος στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Υπενθύμισε επίσης την εγκαθίδρυση Εθνικού Κυρίαρχου Ταμείου αλλά και την πρόταση για δημιουργία δεσμευμένου λογαριασμού προς όφελος της τουρκοκυπριακής κοινότητας για έσοδα από την εκμετάλλευση των υδρογογανθράκων στη βάση αναλογίας του πληθυσμού των συνιστώντων κρατών.

#UN75 We need to adhere to the founding principles of the Charter which is to come closer to interstate conduct that is rules-based, rather than power-based. This is the only way to achieve genuine accountability and eliminate double standards. pic.twitter.com/Xl6z8CA9kC — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 22, 2020

Το διεθνές δίκαιο, κατέληξε, δεν μπορεί να εφαρμόζεται μονομερώς σύμφωνα με τις ιδιοτροπίες του καθενός.