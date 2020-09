Μετά το σάλο που ξέσπασε από το χαρακτηρισμό ως «ιστορικής» για τη Συμφωνία των Πρεσπών, στην κοινή δήλωση Ελλάδας και ΗΠΑ με αφορμή την επίσκεψη Πομπέο, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε «ορθή επανάληψη» της ανακοίνωσης απαλείφοντας από το επίμαχο σημείο της κοινής δήλωσης τη λέξη «ιστορική» (historic).

Στο αρχικό κείμενο της κοινής δήλωσης που αναρτήθηκε στα αγγλικά στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε:

«The United States and Greece reiterate their support for the integration of all the countries of the Western Balkans into European and transatlantic institutions according to the choice of their citizens. They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the historic Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith».

Αργότερα η «ιστορική» συμφωνία εξαφανίστηκε και έτσι η «ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών – historic Prespes Agreement» γίνεται απλά «Συμφωνία των Πρεσπών – Prespes Agreement».

Η φωτογραφία του αρχικού κειμένου είναι αδιάψευστος μάρτυρας αυτής της εκ των υστέρων «επέμβασης» στην κοινή δήλωση Ελλάδας και ΗΠΑ. Ο χαρακτηρισμός σβήστηκε και από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις του State Department και της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα.

ΣΥΡΙΖΑ: Τραγελαφική προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να συνεχίσει την ιστορική εξαπάτηση των πολιτών

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που μίλησε για διασυρμό και τραγελαφική προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαπατήσει τους πολίτες.

Ο διασυρμός της ΝΔ και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη με την «ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών» δεν έχει προηγούμενο.

«Δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά, μετά τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή για την υποκρισία της ΝΔ, η διπλωματία της χώρας να εκλιπαρεί τις ΗΠΑ για να βγάλει ορθή επανάληψη στο κοινό ανακοινωθέν και να απαλείψει τη λέξη «ιστορική», που επιβεβαίωσε την κοροϊδία και τα προεκλογικά ψέματα του κ. Μητσοτάκη.

Η ορθή επανάληψη του ανακοινωθέντος Ελλάδας – ΗΠΑ δεν παραγράφει την μνημειώδη αποδοχή της Συμφωνίας των Πρεσπών ως «ιστορική» από τον κ. Μητσοτάκη. Απλά επιβεβαιώνει την τραγελαφική προσπάθειά του να συνεχίσει την ιστορική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών και διασύρει τη χώρα διεθνώς για τα εσωκομματικά προβλήματα της ΝΔ.

Τα υπόλοιπα με τον κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, όταν και αν βγάλει άκρη με τον κ. Σαμαρά και τους πρώην μακεδονομάχους βουλευτές του και τολμήσει να φέρει προς κύρωση τις συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του.

Στον όρο «ιστορική» αναφέρθηκε από το Βήμα της Βουλής και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνεχάρη την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά για το κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας – ΗΠΑ. «Η ελληνική και η αμερικανική κυβέρνηση χαιρετίζουν μαζί την ιστορική όπως λένε συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα που συμφωνούμε λοιπόν και το λέει και η κυβέρνηση με την υπογραφή της ότι είναι ιστορική η συμφωνία, τι κρύβεστε;», ανέφερε χαρακτηριστικά ζητώντας 158 συγγνώμες.

Συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία για το κοινό ανακοινωθέν του ΥΠΕΞ και Μάικ Πομπέο που αναρτήθηκε αμετάφραστο, και στο οποίο χαιρετίζουν την “Ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών”. “158 συγγνώμες είναι, δεν είναι και πολύ. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει”. pic.twitter.com/fU7hbZPcIf — Alexandros Nikolaidis (@AlexandrosNik) September 28, 2020

ΚΙΝΑΛ: Με τις δήθεν ορθές επαναλήψεις αυτογελοιοποιούνται

Στην επέμβαση του κοινού ανακοινωθέν αντέδρασε και το ΚΙΝΑΛ αναφέροντας ότι «η ιστορική υποκρισία και η διπροσωπία στα εθνικά θέματα χαρακτηρίζει τη Ν.Δ»

«Μετά την αντίδραση μας η Κυβέρνηση έσπευσε να αλλάξει το κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος για την συμφωνία των Πρεσπών. Ότι και να κάνουν όμως αποκαλύφθηκαν. Η ιστορική υποκρισία και η διπροσωπία και στα εθνικά θέματα, τους χαρακτηρίζει. Με αυτές τις δήθεν ορθές επαναλήψεις, απλά αυτογελοιοποιούνται» σχολίασε σε νεότερη δήλωσή του το ΚΙΝΑΛ.

Βεβαίως είχαν προηγηθεί αντιδράσεις για τον χαρακτηρισμό της Συμφωνίας των Πρεσπών ως «ιστορικής» εκ μέρους της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας έκαναν σημαία το ζήτημα και ουσιαστικά άρχισαν να «τρολάρουν» τη ΝΔ ζητώντας να ξεπαγώσουν και να φέρουν στη βουλή προς κύρωση τις συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία.