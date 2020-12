Καλεσμένος στην τηλεόραση του ANT1 ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε, μεταξύ άλλων, για το click away και την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σημείωσε πως το click away είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμη κι ένας ελάχιστος τζίρος είναι προτιμότερος από τον μηδενικό, ενώ για τα εμπορικά κέντρα, διευκρίνισε πως τα καταστήματά τους μπορούν να λειτουργούν με τη μέθοδο του click away, αρκεί οι παραδόσεις να μη γίνονται σε κλειστούς χώρους και να ακολουθούνται οι κανόνες που ισχύουν και για τα υπόλοιπα καταστήματα.

Συμπλήρωσε δε πως οι επιχειρήσεις του click away δεν θα βγουν από τη λίστα των επιχειρήσεων που πλήττονται και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες κρατικές ενισχύσεις. «Το ηλεκτρονικό εμπόριο ήρθε για να μείνει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επιστραφεί μέρος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 1, 2 και 3, όπως συμβαίνει και σε αυτές που ακολούθησαν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «όταν με το καλό τελειώσει η πανδημία θα κάνουμε τον λογαριασμό και θα δούμε τις δυνατότητες μας ως κράτος».

Σχετικά με τη μείωση ενοικίου σε ποσοστό 80% για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές το δίμηνο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου και ερωτηθείς γιατί αυτό δεν γίνεται και για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, απάντησε πως αυτό δεν είναι δυνατό γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Έσπευσε να επισημάνει πως ενώ για τους εργαζόμενους η ζημία θα είναι ίδια με αυτή που είχαν τον Νοέμβριο, για τους καταστηματάρχες θα είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί θα χάσουν τον εορταστικό τζίρο που είναι πάντα αυξημένος και για το λόγο αυτό πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο.

Τέλος για την εστίαση είπε πως κατανοεί τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται οι εκπρόσωποι της και οι εργαζόμενοι σε αυτήν, αλλά παρατήρησε πως σε όλη την Ευρώπη η εστίαση είναι κλειστή και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα.

