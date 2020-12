Για το click away μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης στο Open και σημείωσε πως ήταν η σωστή απόφαση. Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν δεν είχαμε click away; Και είχαν σπεύσει να με κριτικάρουν. Σήμερα αποδεικνύεται ότι πήραμε τη σωστή απόφαση» και πρόσθεσε: «Τα μικρά καταστήματα δούλεψαν καλύτερα από τις μεγάλες αλυσίδες. Το click away έδωσε λύσεις. Αν δεν υπήρχε τα δέματα στις ταχυμεταφορές θα ήταν πολλά περισσότερα. Είχαμε κίνηση στους δρόμους αλλά όχι αύξηση του ιικού φορτίου. Πετύχαμε μία χρυσή τομή: υγεία, οικονομία». Σημείωσε, δε, πως η αγορά του παιχνιδιού σώθηκε την τελευταία στιγμή με το click away.

Μέχρι 7 Ιανουαρίου δεν θα ανοίξει τίποτα ενώ την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει με την επιτροπή ο υπουργός Ανάπτυξης προκειμένου να παρθούν αποφάσεις. Όπως είπε: «Ο κλάδος των παιχνιδιών σώθηκε την τελευταία στιγμή με το click away. Τώρα διανύουμε το σκληρότερο κύμα του ιού σε όλη την Ευρώπη. Σκληρό, θανατηφόρο το τρίτο κύμα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το άνοιγμα. Μέχρι 7 Ιανουαρίου δεν θα ανοίξει τίποτα ενώ την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει με την επιτροπή. Δεν ζήτησα να εμβολιαστώ με πήραν τηλέφωνο. Εμβολιάστηκα χωρίς selfie. Αντιλαμβάνομαι τη δυσφορία».

Μετά το click away έρχεται το click in shop

Πριν καλά -καλά συνηθίσουν το click away, τη μέθοδο που εφαρμόστηκε για τις αγορές της εορταστικής περιόδου, οι καταναλωτές θα πρέπει να μάθουν το click in shop, που θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο στη χώρα μας εάν το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, προκειμένου να κινηθεί η αγορά με το άνοιγμα των καταστημάτων.

Σύμφωνα με το Open, το υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται έναν νέο τρόπο αγορών για να διευκολύνουν τους καταναλωτές. Με το click in shop οι καταναλωτές θα μπορούν να πηγαίνουν στα καταστήματα κατόπιν ραντεβού και να δοκιμάζουν τα προϊόντα. Αυτό που επεξεργάζονται είναι εάν θα εξυπηρετείται ένας-ένας πελάτης μέσα στο κατάστημα ή εάν θα υπάρχει ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πελατών, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται βάσει των τετραγωνικών του καταστήματος. Στόχος είναι το άνοιγμα των καταστημάτων να μην απέχει πολύ από τις χειμερινές εκπτώσεις, που ξεκινούν στις 11 Ιανουαρίου.

Πιο αναλυτικά, με click in shop ο καταναλωτής θα μπορεί να κλείνει τηλεφωνικά ή διαδικτυακά ραντεβού για την επίσκεψή του στο κατάστημα σε προκαθορισμένη ώρα, να διαλέγει το προϊόν που του αρέσει, να το δοκιμάζει και να το πληρώνει εντός του καταστήματος. Οπωσδήποτε θα ισχύει η υποχρέωση αποστολής μηνύματος με το ραντεβού από το κατάστημα προκειμένου να μπορέσει να μεταβεί εκεί ο καταναλωτής.

Με τη νέα μέθοδο θα εξακολουθήσει να ισχύει η παραγγελία online ή από το τηλέφωνο και η αποστολή γραπτού μηνύματος από το κατάστημα για τη μετάβαση σε αυτό, αλλά κατά τη διάρκεια του ραντεβού ο πελάτης θα μπορεί να εισέρχεται στο μαγαζί και να δοκιμάζει τα προϊόντα. Η μέθοδος αυτή, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, θα δώσει μια ανάσα όχι μόνο στα μεγαλύτερα καταστήματα αλλά και στα μικρότερα, ενώ ο συνωστισμός θα αποτρέπεται με τη διαδικασία του ραντεβού και την αυστηρή τήρηση της αναλογίας πελατών/τετραγωνικών.

Πόσοι πελάτες θα εισέρχονται στο κατάστημα

Σε κάθε κατάστημα θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα έως 4 πελάτες ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. Στις μεγαλύτερες αλυσίδες και στις επιχειρήσεις shop in a shop ο αριθμός των ατόμων θα επιτυγχάνεται μέσω της κοινής διεύθυνσης των καταστημάτων. Σε πολλά μικρά συνοικιακά καταστήματα, η αναλογία αυτή πρακτικά σημαίνει τη δυνατότητα εισόδου μόνο ενός πελάτη τη φορά.

Αυτό που καθίσταται σαφές είναι ότι για την οποιαδήποτε μετακίνηση και τον Ιανουάριο θα παραμείνει απαραίτητη η αποστολή sms στο 13033, με την ένδειξη 2 εφόσον πρόκειται για αγορές. Όσο για την Πρωτοχρονιά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ούτε στη λειτουργία των καταστημάτων ούτε στα ισχύοντα μέτρα για τις εξόδους και όλα θα κινηθούν ακριβώς όπως και τα Χριστούγεννα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το click away

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, τα στοιχεία δείχνουν ότι η εμπορική κίνηση των Χριστουγέννων ενισχύθηκε με το click away. Οι μεγάλες αλυσίδες οι οποίες είναι απολύτως ψηφιοποιημένες κατάφεραν κατά περίπτωση να μειώσουν έως και στο 30% τις απώλειες, στα παιχνίδια ο τζίρος έφτασε το 40% του περσινού, ενώ στον κλάδο των βιβλίων, ο οποίος ήταν φέτος από τους ελάχιστους, στους οποίους επιτρεπόταν φυσική παρουσία, σε αρκετές περιπτώσεις ο περσινός τζίρος ξεπεράστηκε.

Μεγαλύτερο πρόβλημα είχαν τα μικρά καταστήματα και κυρίως αυτά της ένδυσης και υπόδησης για τα οποία πηγές της αγοράς κάνουν λόγο για τζίρους που μετά βίας έφτασαν το 10% – 15% των περσινών. Ωστόσο, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, για τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες άνοιξαν μόνο από τους ιδιοκτήτες τους, εξακολουθεί να ισχύουν τα μέτρα προστασίας, η κάλυψη των εργαζομένων, η μείωση του ενοικίου, η επιστρεπτέα προκαταβολή, στα οποία προστέθηκε και ο όποιος τζίρος έκαναν αυτήν την περίοδο.

