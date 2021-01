Δημοσκόπηση To The Point: Πώς αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση – Η διαφορά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ [πίνακες] Δημοσκόπηση To The Point: Οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας απαντούν σε μια σειρά ερωτήματα της επικαιρότητας σχετικά με την πορεία της πανδημίας, τον εμβολιασμό, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων της επανάστασης του 1821.