Tη στήριξή του στην πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για εξασφάλιση πατεντών και δημιουργία δεξαμενής πατεντών, για να υπάρξει μεγαλύτερη και ταχύτερη παραγωγή εμβολίων από όσο μεγαλύτερο αριθμό φαρμακοβιομηχανιών γίνεται, εξέφρασε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Αλέξη Τσίπρα ενώ προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο.

«Σας ευχαριστώ για ένα πολύ καλό τηλεφώνημα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής του ΠΟΥ, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. «Πρέπει να δράσουμε μαζί για να μοιραστούμε την τεχνογνωσία, να αυξήσουμε την παραγωγή εμβολίων και να διασφαλίσουμε ότι τα εμβόλια χορηγούνται πρώτα σε όλους τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας και τους ευάλωτους πληθυσμούς σε όλες τις χώρες» υπογράμμισε.

Thank you for a very good call, @tsipras_eu, former Prime Minister of #Greece. We must #ACTogether to share know how, increase vaccine production and ensure doses of #COVID19 vaccines are given first to all health workers and vulnerable populations in all countries. #VaccinEquity https://t.co/ORLeN9YeQu

