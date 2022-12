«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις αποφάσεις των Ταλιμπάν να αναστείλουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση για τις Αφγανές γυναίκες και να απαγορεύσουν στις γυναίκες να εργάζονται σε ΜΚΟ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

Greece firmly condemns the Taliban’s decisions to suspend higher education for Afghan women & to ban women from working for NGOs.

These decisions are a major disappointment and a flagrant violation of basic #humanrights https://t.co/Ep1qNwcHmW

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 26, 2022