Μεγάλη ημέρα η αυριανή για την Εύα Καϊλή, καθώς θα βρεθεί ενώπιον του Προδικαστικού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, το οποίο θα αποφανθεί εάν θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους ή θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενη.

Ευρωκοινοβούλιο: Ο Μαρκ Άνγκελ είναι ο νέος αντιπρόεδρος στη θέση της Εύας Καϊλή

Την Πέμπτη, στις 10.00 το πρωί ώρα Ελλάδος, η Εύα Καϊλή θα συναντήσει του Βέλγους δικαστές, για να άθει αν θα παραμείνει προφυλακισμένη για έναν ακόμα μήνα ή αν θα βγει με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έχει συμπληρώσει 40 ημέρες στις φυλακές Χάρεντ, στις Βρυξέλλες, και συνεχίζει να δηλώνει αθώα.

Πληροφορίες την ήθελαν να δέχεται πιέσεις από τις βελγικές Αρχές, προκειμένου να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας αντίστοιχο με αυτό που υπέγραψε ο Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι.

Ερωτώμενος από το OPEN ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τόνισε ότι υπερασπιστική της γραμμή δεν θα αλλάξει, «θα δηλώσει αθώα και θα δώσει μάχη, για να αποδείξει την αθωότητά της».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ήδη το «κλίμα» είναι αρνητικό για την ίδια. Πάντως και οι δύο δικηγόροι της θα είναι αύριο μαζί της στην δικαστική αίθουσα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες «κρύος ιδρώτας» φέρεται να έχει λούσει τους Ευρωσοσιαλιστές από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Παντσέρι συνεργάζεται με τις βελγικές Αρχές, καθώς φοβούνται ότι και άλλα μέλη της ευρωομάδας μπορεί να εμπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς.

Η Ομάδα Σοσιαλδημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε ομόφωνα να αποκλείσει τον Μαρκ Ταραμπέλα από μέλος της.

Μετά την απόφαση αυτή, ο Ταραμπέλα εξακολουθεί να είναι ευρωβουλευτής, αλλά πλέον θα συγκαταλέγεται στους «μη εγγεγραμμένους», που δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα, για το διάστημα της τρέχουσας έρευνας. Ο Ταραμπέλα είχε ήδη αποχωρήσει από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βαλλονίας είχε προηγουμένως ανακαλέσει την ιδιότητά του ως μέλους.

The S&D Group unanimously decided to exclude Marc Tarabella as member, in accordance with Article 2.6 of our Rules of Procedure. Andrea Cozzolino previously excluded himself.

Thus, for the time of the ongoing investigation, both members will move to Non-Attached. pic.twitter.com/eA1VR7PQQg

— S&D Group (@TheProgressives) January 18, 2023