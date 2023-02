Με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού.

Overwhelmed by the images of destruction caused by earthquake in 🇹🇷 and 🇸🇾. On behalf of the Greek people and myself, I express my condolences to the families of the victims. We stand in solidarity, support the work of the rescue teams, and wish speedy recovery to the injured.

