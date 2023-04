Νέα σύντομη συνομιλία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είχε σήμερα στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών είδε επίσης τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Κολονά με την οποία όπως σημείωσε σε ανάρτησή του συζήτησαν για την ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ μετά από την εισδοχή της Φινλανδίας στη Συμμαχία, τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ουκρανίας και τη στρατηγική συνεργασία.

Στο περιθώριο της σημερινής Συνόδου ο Νίκος Δένδιας είχε επίσης συναντήσεις με ομολόγους του από Αλβανία, Καναδά, Κροατία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Δανία, Ισπανία και Τουρκία.

Brief encounters with FMs of Albania @xhacka_olta, Canada @melaniejoly, Croatia @grlicradman, Hungary P.Szijjártó, Lithuania @GLandsbergis, Luxembourg J.Asselborn, Norway @AHuitfeldt, Spain @jmalbares & Türkiye @MevlutCavusoglu. pic.twitter.com/L66yPbbq9z

