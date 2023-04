Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε διαδικτυακά στην πρώτη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα της Διεθνούς Πλατφόρμας για την Κριμαία και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Από την πρώτη ημέρα, σταθήκαμε πλήρως αλληλέγγυοι στο πλευρό της Ουκρανίας, παρέχοντας κάθε αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, και τόνισε ότι οι αναθεωρητικές φιλοδοξίες δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες.

Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πως έναν χρόνο και πλέον, ο λαός της Ουκρανίας συνεχίζει τον αγώνα του για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ενώ καυτηρίασε ότι ο απρόκλητος και αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας παραβιάζει τις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

«Τις ίδιες τις αρχές και τις αξίες που μας ενώνουν και μας καθιστούν ασφαλείς» υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε τη «στρατηγική σημασία» της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας για το ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε: «Διασφαλίσαμε ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης διευκολύνει σημαντικά τη διαμετακόμιση εξοπλισμού για την άμυνα της Ουκρανίας».

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα επενδύει, επίσης, στην ανάπτυξη υποδομών, που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια στη νότια και ανατολική Ευρώπη.

Since the 1st day, we stood by Ukraine’s side in full solidarity, providing all necessary assistance and support. Revisionist ambitions should not be left unanswered (address, via video, at the 1st Black Sea Security Conference of the International Crimea Platform, in Bucharest). pic.twitter.com/l4JPOxSwIT

