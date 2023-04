Την εξαιρετική σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα, η οποία είναι «ισχυρότερη από ποτέ», υπογράμμισε σε ανάρτησή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης έγραψε στο twitter: «Είμαι απείρως υπερήφανος για την εξαιρετική συνεργασία των χωρών μας» και τόνισε ΗΠΑ και Ελλάδα προωθούν τους κοινούς τους στόχους για ειρήνη και ευημερία.

U.S.-Greece relations are stronger than ever. I’m tremendously proud of our countries outstanding cooperation as we advance our shared goals for peace and prosperity. 🇺🇸🇬🇷 @PrimeministerGR pic.twitter.com/TpHwuRKqIg

