Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απολογηθεί στον βορειοηπειρωτικο ελληνισμό που αντί να διεκδικήσει πρόοδο στα δικαιώματα της μεινοτητας έστηνε φιέστες με τον Ραμα

Η απόφαση για προφυλάκιση του υποψήφιου της Ομόνοιας για τη θέση του Δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, μία μέρα πριν τις τοπικές εκλογές χωρίς να έχουν αναδειχθεί αδιάσειστα στοιχεία εις βάρος του, είναι προκλητική και δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες και ερωτήματα. Ειδικά, δε, μετά τη συστηματική, δημόσια στοχοποίησή του από την αλβανική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στήριξε και θα συνεχίζει να στηρίζει την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. Το μήνυμα, όμως, πρέπει να είναι σαφές: προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας – κριτήρια που αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά ρητά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΕ της 18/6/2019, μετά από αγώνα της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ελληνοαλβανικές και οι ευρωαλβανικές σχέσεις μπορούν να προχωρήσουν μόνο σε αμοιβαία επωφελή βάση, στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς και συντεταγμένου διαλόγου, απέναντι σε λογικές εθνικισμού, χωρίς μαξιμαλισμούς και προκλήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απολογηθεί στον ελληνικό λαό και στον βορειοηπειρωτικό ελληνισμό, διότι αντί να επενδύσει σε έναν συντεταγμένο, αμοιβαία επωφελή ελληνοαλβανικό διάλογο, διεκδικώντας απτή πρόοδο στα δικαιώματα της μειονότητας, προτίμησε να κάνει φιέστες με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας με στόχο επικοινωνιακά και πολιτικά οφέλη.

Θέση για τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη και του Παντελή Κοκαβέση παίρνει ο Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας.

Με μια προκλητική ανάρτησή του στο Twitter απαντάει στην Ελληνική πλευρά κάνοντας λόγο για μη σεβασμό των θεσμών της Αλβανίας ενώ κατηγορεί τον Μπελέρη για εγκληματική δραστηριότητα ενάντια στις «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές» της Αλβανίας. «Είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβουμε πώς οι Έλληνες φίλοι μας έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν μια δικαστική απόφαση στη χώρα μας, όταν τα σκληρά αποδεικτικά στοιχεία που αναζητούσαν δεν θα μπορούσαν να είναι πιο δύσκολα – Ο Φρέντι Μπελέρη έχει πιαστεί να εμπλέκεται σε εγκληματική δραστηριότητα κατά των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας.

Μάλιστα συνεχίζει την προκλητική ανάρτησή του λέγοντας «Δεν καταλαβαίνουμε πώς το να είναι Έλληνας υπήκοος τον εξαιρεί από το νόμο ως πολίτης της Αλβανίας. Προτρέπουμε τους Έλληνες φίλους μας να απέχουν από δηλώσεις που δεν δείχνουν σεβασμό προς τους ανεξάρτητους θεσμούς της χώρας μας.»

