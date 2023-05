Ορκωμοσία υπηρεσιακής κυβέρνησης: Με την τελετή ορκωμοσίας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Γαβριήλ, που ευχήθηκε καλή δύναμη, ξεκίνησε ο «βίος» της υπηρεσιακής κυβέρνησης. υπό τον Ιωάννη Σαρμά.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να ακολουθήσει η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής από τα υπουργεία.

Στις δηλώσεις τους οι νέοι υπουργοί πέραν της χαράς και της τιμής που εκφράζουν για την επιλογή που έγινε στο πρόσωπό τους δεσμεύονται ότι θα βοηθήσουν στο να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του κράτους μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Από τους 20 υπουργούς, οι 18 έδωσαν θρησκευτικό όρκο και μόνο η υπουργός Εσωτερικών, Καλλιόπη Σπανού και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δανιήλ Εσδράς, έδωσαν πολιτικό όρκο τον οποίο εκφώνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ακολούθησε η διαδικασία υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου με τις δύο πρώτες να μπαίνουν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό για να ακολουθήσουν στη συνέχεια ένας-ένας όλοι οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης που έχει καθήκον να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Οι αφίξεις των υπουργών και οι δηλώσεις

Από τους πρώτους που έφτασαν στο υπουργικό ήταν ο υπηρεσιακός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεώργιος Τσακίρης, ο οποίος δήλωσε ότι «θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο έτσι ώστε να τακτοποιήσουμε πράγματα που έχουν δρομολογηθεί για να μην έχουμε εκκρεμότητες».

«Είμαι δάσκαλος 50 χρόνια, το μυαλό μου είναι στα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες. Μου τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός να αναλάβω, αιφνιδιάστηκα», είπε ο υπηρεσιακός υπουργός Παιδείας κ. Κίττας προσερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο.

Νωρίτερα είχαν προσέλθει ο υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και η υπηρεσιακή υπουργός Υγείας Αναστασία Κοττανίδου, η οποία δήλωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της αρμοδιότητάς της. «Χρέος μου είναι να πάω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω άριστη συνεργασία με όλη την ηγεσία του υπ. Υγείας. Γι’ αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια», είπε.

«Θα κλείσουμε τις εκκρεμότητες, με πήρε ο πρωθυπουργός και μου είπε να αναλάβω υπουργός Δικαιοσύνης», είπε προσερχόμενος ο υπουργός Δικαιοσύνης Φίλιππος Σπυρόπουλος.

«Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που αναλαμβάνω αυτό το υπουργείο που θα βοηθήσω να συνεχίσει τη λειτουργία του ο κρατικός μηχανισμός», είπε από την πλευρά της προσερχόμενη η νέα υπουργός Εργασίας Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου την οποία συνόδευαν τα δυο παιδιά της. «Είναι μεγάλη χαρά», πρόσθεσε.

«Μεγάλη τιμή που μας αναθέτουν αυτό το καθήκον προς την πολιτεία, Θα το ασκήσουμε όπως πρεπει ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό στη λειτουργία του κράτους χωρίς κανένα κενό» είπε ο υπουργός Εξωτερικών, Βασίλης Κασκαρέλης.

Για «μεγάλη τιμή και ευθύνη» έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χαράλαμπος Λαλούσης.

«Μεγάλη τιμή που μας αναθέτουν αυτό το καθήκον προς την πολιτεία, Θα το ασκήσουμε όπως πρεπει ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό στη λειτουργία του κράτους» είπε ο υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Γκιόλιας.

«Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα» αρκέστηκε να αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας Βασίλης Σκουρής δηλώνοντας «πάντοτε» αισιόδοξος.

«Είνα μια τιμητική θέση που ανέλαβα με μεγάλη χαρά. Έχουμε διάθεση να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα ξεκινήσουμε, είναι ένας μήνας με μια κυβέρνηση που δεν έχει πολιτικό πρόσημο αλλά θα είναι απολύτως λειτουργική» σημείωσε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ηλίας Σιακαντάρης.

Η νέα κυβέρνηση

Αναλυτικά τα βιογραφικά των προσώπων που συνθέτουν την υπηρεσιακή κυβέρνηση

Πρωθυπουργός: Ιωάννης Σαρμάς

Ο Ιωάννης Σαρμάς είναι ανώτατος δικαστής και πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οποίο βρίσκεται από το 1993. Καθήκοντα προέδρου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου ανέλαβε το Νοεμβρίου του 2019 με τετραετή, μη ανανεώσιμη θητεία, η οποία λήγει τον ερχόμενο Νοέμβριο. Μετά την άσκηση των υπηρεσιακών πρωθυπουργικών του καθηκόντων θα επανέλθει στα καθήκοντα του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το Νοέμβριο του 2023, θα αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα, λόγω συμπλήρωσης της τετραετίας. Ο κ. Σαρμάς είναι επίτιμος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2022), επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Νοέμβριος 2022) και επίτιμος διδάκτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (Μάρτιος 2023).

Υπουργός Επικρατείας: Βασίλειος Σκουρής

Ο Βασίλειoς Σκoυρής είναι Έλληνας καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και από το 2003 ως τις 7 Οκτωβρίου 2015 πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Έχει θητεύσει δυο φορές ως υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών το 1989 και το 1996.

Υπουργός Οικονομικών: Θεόδωρος Πελαγίδης

Είναι Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με αρμοδιότητες, μεταξύ των άλλων, την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού, την εξυγίανση τραπεζών.

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Ελένη Λουρή

Η Ελένη Λουρή-Δενδρινού ήταν από τον Ιούνιο 2008 ως τον Ιούνιο 2014 υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος με αρμοδιότητες τη νομισματική πολιτική, την εξυγίανση των τραπεζών, το νομισματοκοπείο, τη διαχείριση χρηματικού και τη στατιστική.

Υπουργός Εξωτερικών: Βασίλειος Κασκαρέλης

Ο πρέσβης επί τιμή, Βασίλης Κασκαρέλης, υπήρξε μέλος της Ελληνικής Διπλωματικής Υπηρεσίας από το 1974. Τον Μάιο του 2009 ανέλαβε Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, ύστερα από 16 έτη συνεχούς υπηρεσίας στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της χώρας σε πολύ σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, αποκτώντας έτσι μια ευρύτερη γνώση και πολύτιμη εμπειρία του συνόλου των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων ζητημάτων, καθώς και των διατλαντικών σχέσεων. Επίσης, υπηρέτησε στις Ελληνικές Πρεσβείες Άγκυρας και Λευκωσίας, καθώς και ως Γενικός Πρόξενος της χώρας μας στο Δυτικό Βερολίνο την περίοδο της πτώσης του Τείχους, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς όλα τα δραματικά γεγονότα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ευρώπη. Έχει παρασημοφορηθεί από την Ελληνική και τη Γαλλική Δημοκρατία, ενώ το 2011 ανακηρύχθηκε Διπλωμάτης της Χρονιάς, μεταξύ 183 αλλοδαπών Πρέσβεων, από το World Affairs Council, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες στις ΗΠΑ.

Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Αλκιβιάδης Στεφανής

Υπηρέτησε ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού από το 2017 έως το 2019. Είναι στρατηγός εν αποστρατεία και διετέλεσε ως εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 9 Ιουλίου 2019 έως την 31η Αυγούστου 2021.

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων: Χρήστος Κίττας

Από το 1975 διδάσκει στην ιατρική σχολή ενώ τον Οκτώβριο του 2022 του απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ. Ως ιατρός έχει σημαντικό επιστημονικό έργο και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον σημαντικών Ελλήνων εργαστηριακών γιατρών-ερευνητών, με επιστημονικό έργο το οποίο έχει διεθνή αναγνώριση και αποδοχή. Διετέλεσε κοσμήτορας της ιατρικής σχολής, αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2003-2006 και από το 2006 έως το 2009 ήταν πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των ταραχών τον Δεκέμβριο του 2008 υπέβαλε την παραίτησή του διαμαρτυρόμενος για την αδυναμία της Πολιτείας να προστατεύσει τα κτήρια του Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, την οποία όμως ανεκάλεσε ύστερα από προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια. Στις 6 Δεκεμβρίου 2009 ο Κίττας δέχθηκε επίθεση με ξύλα και λοστούς από αντιεξουσιαστές που εισέβαλαν στην πρυτανεία, με αποτέλεσμα να διακομισθεί με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς υπέστη ήπιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Λίγες ημέρες αργότερα ο Χ. Κίττας υπέβαλε την παραίτησή του από την πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 17 Μαΐου 2012, κατά τον διορισμό της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 17 Ιουνίου.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Η Πατρίνα Β. Παπαρρηγοπούλου είναι από το 2012 καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρος.

Υπουργός Υγείας: Αναστασία Κοτανίδου

Η Αναστασία Κοτανίδου είναι Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας και Διευθύντρια της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ.

Γεννήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα Πνευμονολογίας στην Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Εξειδικεύτηκε στην Εντατική Θεραπεία στο ίδιο νοσοκομείο και υπήρξε επιστημονική συνεργάτις στο Τμήμα Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείουJohns Hopkins των ΗΠΑ. Υπηρετεί στην Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας για περισσότερα από 30 χρόνια, και διαθέτει πλούσια διοικητική εμπειρία, καθώς έχει διατελέσει υπεύθυνη πολλών Μονάδων και Τμημάτων της Κλινικής και επιτροπών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Με την ιδιότητα της Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, ορίστηκε από το υπουργείο Υγείας επικεφαλής της ειδικής Επιτροπής για τη διαχείριση των κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ παράλληλα ήταν μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας κατά τη διαχείριση της πανδημίας COVID. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πολλές επιτροπές του Υπουργείου Υγείας και είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Η Αναστασία Κοτανίδου έχει καταγωγή από τον Πόντο, είναι έγγαμη και έχει ένα παιδί.

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Παντελής Κάπρος

Ο Παντελής Κάπρος είναι καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Ελλάδος (2000-2004), ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για 5 χρόνια (1995-2000) και Καθηγητής Οικονομικών στη Σορβόννη.

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη: Χαράλαμπος Λαλούσης

Ο Χαράλαμπος Λαλούσης εισήλθε το 1980 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1984 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού των Τεθωρακισμένων. Φέτος τον Ιανουάριο αποστρατεύτηκε και προήχθη στον βαθμό του Στρατηγού ε.α., ενώ του απονεμήθηκε και ο επί τιμή τίτλος του Αρχηγού ΓΕΣ. Στον Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, έχει απονεμηθεί το σύνολο των προβλεπομένων Παράσημων, Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων.

Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού: Γεώργιος Κουμεντάκης

Ο Γιώργος Κουμεντάκης (1959, Ρέθυμνο) είναι Έλληνας συνθέτης. Το 2004 διορίστηκε μουσικός διευθυντής και δημιουργός του μουσικού σεναρίου για τις τελετές Έναρξης και Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων ενώ από το 2017 ανέλαβε τα καθήκοντα του καλλιτεχνικού διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Υπουργός Δικαιοσύνης: Φίλιππος Σπυρόπουλος

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης, Φίλιππος Σπυρόπουλος, είναι ομότιμος καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος από το 1976 και ασκεί ενεργώς δικηγορία, κυρίως στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια και έχει πλούσιο γνωμοδοτικό έργο.

Υπουργός Εσωτερικών: Καλλιόπη Σπανού

Η Καλλιόπη Σπανού είναι Ελληνίδα πανεπιστημιακός, η οποία διετέλεσε Συνήγορος του Πολίτη τη περίοδο 2011 έως 2015. Είναι καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου: Δανιήλ Εσδράς

Ο Δανιήλ Εσδράς, ήταν Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Διευθυντή του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Ελληνική Κυβέρνηση και Σύμβουλος του Περιφερειακού Διευθυντή για τη Μεσόγειο.

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Σωκράτης Κάτσικας

Ο κ. Κάτσικας είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1982), Master of Science in Electrical & Computer Engineering του University of Massachusetts at Amherst, ΗΠΑ (1984) και Δρ Μηχ/κός Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1987). Σήμερα είναι καθηγητής του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του προγράμματος αξιολόγησης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association – EUA) και πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ίδιου προγράμματος.

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Θεόδωρος Κλιάρης

Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας και πρώην Αρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Κλιάρης Θεόδωρος, είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Κύμης. Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Γεώργιος Τσακίρης

Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1973), Διδάκτωρ Μηχανικός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Southampton Αγγλίας (1977) στην επιστημονική περιοχή των Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Ειδικός επιστήμονας και Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1980-1984), Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ (1984-1988). Καθηγητής στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, από το 1988.

Υπουργός Τουρισμού: Ιωάννα Δρέττα

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Harvard, με Master στη δημόσια διοίκηση (PA). Κατά τη διάρκεια της 15ετούς επαγγελματικής της πορείας, έχει διατελέσει σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί τον κλάδο του τουρισμού, ενώ τον Ιούνιο 2017 ανέλαβε τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Marketing Greece.

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Ευάγγελος Τουρνάς

Ο Ευάγγελος Τουρνάς (Χανιά, 1958), είναι Έλληνας εν αποστρατεία πτέραρχος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, που υπηρέτησε ως Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Σεπτέμβριο του 2021. Επιπλέον, διατέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2015.

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Ηλίας Σιακαντάρης

Δημοσιογράφος της ΕΡΤ με μακρά πορεία στα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ) και πήρε μάστερ στη δημοσιογραφία από το Columbia University Graduate School of Journalism της Νέας Υόρκης. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

