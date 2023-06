Ο πρώην υπουργός Θοδωρής Σκυλακάκης παρεμβαίνει στην κόντρα που ξέσπασε με τον ΣΥΡΙΖΑ για την κοσοτολόγηση του προγράμματος της ΝΔ και της προσωπικές βολές από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την Κομμουνδούρου ότι επιμένει σε «τερατώδη ψέματα»

Η δήλωση του πρώην υπουργού Θοδωρή Σκυλακάκη

¨Επειδή στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν να λένε τερατώδη ψέματα ξεχνώντας ότι για τα ψέματά τους αυτά τους καταδίκασε τόσο πρόσφατα ο ελληνικός λαός, θυμίζω:

Το πρόγραμμα της ΝΔ, το οποίο έχουν το θράσος να κατηγορούν ως μη ορθά κοστολογημένο, έχει εξονυχιστικά κοστολογηθεί και η σχετική κοστολόγηση έχει ήδη παρουσιαστεί με ανακοίνωσή μου στις 9 Μαΐου και περιλαμβάνει μέτρα που μπορούσαμε να βάλουμε ρητά στο Πρόγραμμα Σταθερότητας όταν κατατέθηκε, ύψους 6,266 δις μέχρι και 2027, που περιγράφονται αναλυτικά και 2,903 δις που περιλαμβάνονται ως δημοσιονομικός χώρος και αναφέρεται ρητά στη σελίδα 17 ότι θα χρησιμοποιηθούν για πρόσθετες δαπάνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ΝΔ που δεν είχε παρουσιαστεί όταν καταρτιζόταν το πρόγραμμα σταθερότητας και αφορά τις πρόσθετες προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Συγκεκριμένα στη σελίδα 17 γράφεται ρητά: «It is noted that, the current government has announced additional pre-election measures of 0.1% of GDP for 2024, 0.3% of GDP for 2025 and respectively for 2026, that are not taken into account in the estimates presented above».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το θράσος να μας κατηγορεί με ψέμματα όταν το πρόγραμμά του με όποια κοστολόγηση -τη δική του ή οποιουδήποτε άλλου έχει δημοσιονομικό κόστος από 60 έως 83 δις στην τετραετία, που αποτελεί καθαρή απάτη αφού σε κανένα πιθανό και απίθανο δημοσιονομικό σενάριο δεν υπάρχει ούτε μια στο δισεκατομμύριο πιθανότητα να υλοποιηθεί. Αμφισβητεί δηλαδή αν υπάρχουν 3 δις και ο ίδιος προτείνει από 60 ως 83 δις. Όπως εξήγησα στην κα Λυμπεράκη, το πρόβλημα δεν είναι αν η κοστολόγηση του προγράμματός του γίνεται ή όχι με επαρκή ακρίβεια, αλλά ότι δίνει τόσο τερατωδώς ψεύτικες (δημοσιονομικά) υποσχέσεις που θα έκαναν τον Μινχάουζεν να κοκκινίσει, αφού ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για τον οποίο και δεσμευόμαστε την επόμενη τετραετία της τάξεως των 9 δις.

Να εξηγήσει στον ΣΥΡΙΖΑ τι σημαίνει no policy change scenario, πώς επιδρούν οι πρόσθετες δαπάνες στο μακροοικονομικό σενάριο και στους μισθούς, πώς επιδρά στους μισθούς η αύξηση του κατώτερου μισθού στα 950 ευρώ στο διάστημα της επόμενης τετραετίας κ.λπ. είναι μάλλον μάταιο. Εδώ κάνουν πως δεν κατάλαβαν τι τους είπε ο ελληνικός λαός στις 21 Μαΐου!

Υστερόγραφο 1. Επειδή στη συζήτηση μπήκε -διαφημίζοντας την άγνοιά του για τα δημοσιονομικά και τα μακροοικονομικά και ο κ. Δουδωνής- θυμίζω ότι το κόμμα έχει δώσει αντίστοιχα εξωπραγματικές υποσχέσεις πάνω από τις μισές όμως τις έχει κάνει με συνειδητά ασαφή τρόπο για να μην μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Εξ ου και δεν έχει ποτέ παρουσιάσει οποιαδήποτε αναλυτική ποσοτικοποιήση του προγράμματός του, για να κρύψει το πραγματικό πρόβλημα που είναι και εδώ οι εξωπραγματικές και ανεδαφικές υποσχέσεις.

Υστερόγραφο 2. Επισυνάπτω τα σχετικά σημεία των ανακοίνωσεών μου για το πρόγραμμα της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ στις 8 και 9 Μαΐου για όποιους θέλουν να δουν όλες τις λεπτομέρειες της κοστολόγησής μας αλλά και εκείνους που επιθυμούν να εντρυφήσουν στις ψεύτικες υποσχέσεις των Μινχάουζεν.”

