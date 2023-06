Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε στην πρώτη δήλωση μετά τη μεγάλη νίκη στις εκλογές. «Λάβαμε ισχυρή εντολή για να προχωρήσουμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας «ένα μεγάλο ευχαριστώ» στους Έλληνες για την εμπιστοσύνη τους. «Δεν υπόσχομαι θαύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι «θα είμαστε δίπλα στους πολίτες». «Από αύριο η νέα κυβέρνηση καλείται να κάνει πράξη το αποτέλεσμα που έδωσε η κάλπη. Ο λαός μας έδωσε μια μεγάλη πλειοψηφία. Οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν με ταχύτητα». Απευθύνθηκε, όμως, και σε αυτούς που δεν τον ψήφισαν, λέγοντας: «Θα είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων».

Έκανε όμως και μια προσωπική αναφορά, τονίζοντας: «Δούλεψα πολύ σκληρά για να φτάσω ως εδώ. Δεν θα τα είχα καταφέρει, όμως, χωρίς τους συνεργάτες μου. Όμως, το μεγάλο ευχαριστώ το οφείλω στην οικογένειά μου, στη Μαρέβα, τον Κωνσταντίνο, τη Δάφνη».

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους συγκεντρωμένους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις 10 το β ράδυ της Κυριακής εξερχόμενος από τα γραφεία της Πειραιώς.

«Για δεύτερη συνεχόμενη φορά όλη η Ελλάδα είναι ξανά μπλε. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα κομματικά στελέχη. Ξέρω πόσο κουραστήκατε όμως σήμερα το αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσπάθειές μας. Ο λαός μας εμπιστεύτηκε με άνετη πλειοψηφία και μας έδωσε ισχυρή εντολή να πάμε μπροστά και να βαδίσουμε στον δρόμο της πρόοδου και της κοινωνικής συνοχής».

«Για μένα η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα συγκινητική» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης τον οποίο οι συγκεντρωμένοι διέκοπταν με τη φράση «είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός».

«Για πρώτη φορά η ΝΔ μετά από μια 4ετια κυβέρνησης κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά της. Αυτόι που πετύχαμε είναι να κλείσουμε οριστικά τον κύκλο του διχασμού και της τοξικότητας που άνοιξε πριν από μια 10ετια. Θέλω να ξέρετε ότι η ευθύνη που αισθάνομαι στους ώμους μου είναι πολύ βαριά. Σήμερα γιορτάζουμε και αυριο σηκώνουμε τα μανίκια για σκληρή δουλειά»

«Η ΝΔ είναι σήμερα το πιο ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Προσέξτε, έχουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό βουλευτών που είχαμε το 2019 μόνο που η διαφορά με τον βασικό αντίπαλο είναι 24 μονάδες ενώ τότε ήταν 8» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όμως προσέξτε αυτή η πολιτική κυριαρχία δεν είναι σημάδι αλαζονείας, ούτε λευκή επιταγή. Ζητώ από όλους να είμαστε προσγειωμένοι. Οι πολίτες έχουν προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Σήμερα είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και θα εκπληρώσω τις προσδοκίες και όσων δεν μας ψήφισαν. Με γνώμονα την ενότητα θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μας και είμαι σίγουρος οτι θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες των πολιτών όπως το κάναμε και την προηγούμενη φορά».

«Ενα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Η ΝΔ απέδειξε ότι και όντας στην κυβέρνηση μπορεί να έχει το καλύτερα οργανωμένο κόμμα που απέδειξε τις δυνατότητές του» ο οποίος εξέφρασε την έκπληξή του για τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν έξω από το γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς.

«Το μπλε είναι το χρώμα της σημαίας, του ουρανού, της θάλασσας, το χρώμα της ελπίδας και της σωφροσύνης» απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο σύνθημα «ολη η Ελλάδα είναι μπλε».

«Από αύριο ξεκινά η σκληρή δουλειά για να πάμε την Ελλάδα πιο ψηλά» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω επευφημιών και αποθέωσης από τους συγκεντρωμένους φίλους της Νέας Δημοκρατίας.

«Σας θυμίζω ότι έχουμε δημοτικές εκλογές και μετά ευρωεκλογές» ήταν οι τελευταίες λέξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποχωρώντας από την Πειραιώς.

Τα συγχαρητήριά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη ια την νίκη του στις εκλογές εξέφρασε ο επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Ο ελληνικός λαός διάλεξε! Συγχαρητήρια Kυριάκο Μητσοτάκη, με αυτή την εξαιρετική νίκη. Η νίκη σου είναι πολύ καλά νέα για την Ελλάδα και την Ευρώπη! Είναι μια σταθερή έγκριση του προγράμματός σας για οικονομικές μεταρρυθμίσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας» ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter ο Βέμπερ.

The Greek people have chosen! Congratulations @kmitsotakis, with this outstanding victory. Your win is very good news for Greece and for Europe🇬🇷🇪🇺! It is a firm endorsement of your program for economic reforms and job creation. @neademokratia @EPP pic.twitter.com/Xj7eoSTuDY

— Manfred Weber (@ManfredWeber) June 25, 2023