Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο υπουργό ‘Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ είχε, σήμερα, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Ανταλλάξαμε συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων μας και ευχηθήκαμε εκατέρωθεν καλή επιτυχία».

«Επισημάνθηκε», προσθέτει, «η ανάγκη διατήρησης του καλού κλίματος μεταξύ των κρατών μας και συμφωνήθηκε να συναντηθούμε στο Βίλνιους, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ».

«Συμφωνήθηκε κατ’ αρχάς η πραγματοποίηση συζήτησης για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι λεπτομέρειες της οποίας θα διευκρινιστούν στο Βίλνιους» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

At a phone call I had today with the Turkish Defence Minister @yasargulertc , we congratulated each other on assuming our duties and wished the best of luck.

During our communication, the need to maintain a good climate among our countries was underlined; it was also agreed that… pic.twitter.com/jc8uGkOoEh

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 5, 2023