Σαρλ Μισέλ: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, επικοινώνησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και εξέφρασε την αλληλεγγύη της ΕΕ στην Ελλάδα στη μάχη κατά των πυρκαγιών.

«Κάλεσα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ στην Ελλάδα στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Όλη μου η υποστήριξη στους πυροσβέστες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η δουλειά σας είναι εξαιρετική», αναφέρει, σε ανάρτησή του στο twitter, ο κ. Μισέλ.

Called prime minister @kmitsotakis

I expressed the EU’s solidarity with Greece 🇬🇷 in the fight against the wildfires.

All my support to the firefighters and emergency services.

Your work is outstanding.

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 21, 2023