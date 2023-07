Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο, σχετικά με τη συνάντησή του με τον υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπεν Γουάλας:

«Η βρετανική πλευρά έχει με πολλούς τρόπους διατυπώσει τις ευχαριστίες της προς την Ελλάδα, προς την ελληνική κυβέρνηση, για το ενδιαφέρον, την ασφάλεια και τις εκκενώσεις των Βρετανών τουριστών από τις περιοχές στην Ελλάδα που αντιμετώπισαν τους μεγάλους κινδύνους των πυρκαγιών, των τελευταίων ημερών.

Η ατζέντα των δύο υπουργών συμπεριλάμβανε επίσης ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική, τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Οπως είπε ο κ. Δένδιας «αντικείμενο συζήτησης είναι το «Κοινό Όραμα» που έχει υπογραφεί από τον προκάτοχό του, Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οδικός χάρτης, αλλά και μια εκτεταμένη συζήτηση για τις κοινές προκλήσεις ως σύμμαχες χώρες στο ΝΑΤΟ, στην ευρύτερη περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική, στην υπο-Σαχάρια Αφρική κα στα Δυτικά Βαλκάνια.

