Συνάντηση με τον ομόλογό του της Αιγύπτου είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην ιστορική πόλη Ελ Αλαμέιν.

«Κοινή η θέλησή μας για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης των δύο χωρών» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Αιγύπτου, στρατηγό Μοχάμεντ Ζάκι.

«Εκφράσαμε την ισχυρή κοινή θέλησή μας να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο την στρατηγική αμυντική σχέση των χωρών μας και να συμβάλουμε στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο» έγραψε σχετικά ο Νίκος Δένδιας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

«Η διμερής αμυντική συνεργασία μας έχει αποκτήσει μια αυξανόμενη δυναμική τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα λόγω της συχνής διεξαγωγής διακλαδικών ασκήσεων και την συμμετοχή στελεχών των δύο χωρών σε εξειδικευμένες επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις και δράσεις που συνολικά προάγουν την διακλαδικότητα και τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεών μας» επισήμανε περαιτέρω.

