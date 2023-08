Θύμα troll account στο Twitter έπεσε ο Γιάνης Βαρουφάκης. Το account με το όνομα «Θάνος Πετραλιάς», το οποίο διαχειρίζεται ο Ιταλός δημοσιογράφος Tommasso Debenedetti, προέβη σε μια ψεύτικη δημοσίευση και ανέφερε πως ο αρχηγός του κόμματος ΜέΡΑ25 έχει πεθάνει.

Όποιος μπήκε σήμερα το μεσημέρι στον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) θα είδε να γίνεται viral η δημοσίευση του «Θάνου Πετραλιά». Σε αυτήν, το ψεύτικο account ανέφερε: «Έκτακτα νέα – Ο Γιάνης Βαρουφάκης, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 62 ετών. Σύντομα θα εκδοθεί επίσημο ανακοινωθέν».

Δεν πρόλαβε να περάσει πολλή ώρα και ο Γιάνης Βρουφάκης έσπευσε να διαψεύσει την λάθος πληροφορία που διέρρευσε. Aπαντώντας στο τρολ, ο Γιάνης Βαρουφάκης έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X: «Οι αναφορές για το θάνατό μου είναι υπερβολικές. (Και όχι για πρώτη φορά, θα μπορούσα να προσθέσω.) Ακόμα εδώ παιδιά…».

Reports on my demise are greatly exaggerated. (And not for the first time, I might add.) Still here folks… https://t.co/tbwrhk1OCL

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) August 30, 2023