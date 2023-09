Αναλυτικότερα, στη διμερή συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Σάμεχ Σούκρι επιβεβαιώθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις και η βούληση διεύρυνσης συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας και της απασχόλησης Αιγύπτιων εργαζομένων που θα μπορούσαν να μετακληθούν σε τομείς όπου η ελληνική οικονομία έχει αυξανόμενες ανάγκες εργατικού δυναμικού.

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου χαρακτηρίζονται άριστες, καθώς οι δύο χώρες παραμένουν πυλώνες σταθερότητας σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον.

Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου θεμελιώνεται στους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και την αμοιβαία βούληση για άμβλυνση των εντάσεων και εμπέδωση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κύρια έκφανση του στρατηγικού χαρακτήρα της διμερούς συνεργασίας είναι η Συμφωνία για την οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (2020), σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

In a mtg, FM G.Gerapetritis & #Egypt FM S.Shoukry re-affirmed their determination to further enhance their strategic relations&will to expand coop in various areas, incl. economy, labour& employment of Egyptian workers in sectors of growing need.

