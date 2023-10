Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη, με τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας DeepMind, Demis Hassabis, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες διεθνώς στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Ελλάδα σύμφωνα με τον κ. Hassabis μπορεί να επωφεληθεί σε πολλούς τομείς από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της στην Οικονομία, την Παιδεία, τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που θα αναλάβει ο Πρωθυπουργός σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη εντός και εκτός Ελλάδος.

Επίσης, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου δεοντολογίας και ασφάλειας ως προς τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα προστατεύει τους χρήστες, θα μειώνει τον αντίκτυπο των πιθανών κινδύνων και δεν θα περιορίζει την ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

