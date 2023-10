Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ με ομοβροντία ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός με μια ανάρτησή του στο Twitter χαρακτήρισε «φρικτή» την τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

«Καταδικάζω έντονα τη σημερινή φρικτή τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό απωλειών μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

I strongly condemn today’s atrocious terrorist attack against Israel, causing a high number of casualties among civilians. We stand by the people of Israel and fully support its right to self- defense.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2023