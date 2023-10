«Σοκαρισμένοι από τα νέα των τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών, καταδικάζουμε τις φρικτές πράξεις έχθρας και βίας», αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ανάρτησή της και προσθέτει:

«Στεκόμαστε με αλληλεγγύη δίπλα στο Ισραήλ»

Shocked by the news of the terrorist attacks against Israeli citizens, we condemn these atrocious acts of hatred and violence and stand in solidarity with Israel.

— President GR (@PresidencyGR) October 7, 2023