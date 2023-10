Ολοκληρώθηκε προ ολίγου η συνάντηση του υφυπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Φραγκογιάννη με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας πρέσβη Μπουράκ Ακτσαπάρ (Burak Akçapar).

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, το κλίμα της συνάντησης ήταν καλό και εποικοδομητικό. Συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα της θετικής ατζέντας για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αντιπροσωπείες επανεξέτασαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την τελευταία συνάντηση, όπως η ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου, της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, της υγείας, του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων σχέσεων.

Παράλληλα οι δύο υπουργοί συζήτησαν πάνω σε νέους τομείς συνεργασίας που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία. Επιπλέον, έγινε διαβούλευση και ανταλλαγή ιδεών σχετικά με το μέλλον της διαδικασίας.

