Η συνάντηση των δύο υφυπουργών για τη διεξαγωγή του 5ου γύρου συνομιλιών για το Κοινό Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας μεταξύ των δύο κρατών, πραγματοποιήθηκε χθες, στη βάση του θετικού κλίματος των πρόσφατων συναντήσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας και σύμφωνα με την αποστολή που τους ανέθεσαν οι ηγέτες των δύο κρατών και με τον οδικό χάρτη που συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών.

Εξέτασαν τις διαδικασίες προετοιμασίας του επικείμενου Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας το Δεκέμβριο, καθώς και τους υπάρχοντες διαύλους επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και των διερευνητικών/συμβουλευτικών συνομιλιών. Εν προκειμένω, οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση του διαλόγου, με σκοπό την επίτευξη συναντίληψης.

Στη βάση του θετικού κλίματος των πρόσφατων συναντήσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας και σύμφωνα με την αποστολή που τους ανέθεσαν οι ηγέτες των δύο κρατών και με τον οδικό χάρτη που συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης και ο Πρέσβυς Burak Akçapar αντίστοιχα, συναντήθηκαν, στις 16 Οκτωβρίου 2023, στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του 5ου γύρου συνομιλιών για το Κοινό Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας μεταξύ των δύο κρατών.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τον κοινό τους στόχο να παραγάγουν απτά αποτελέσματα για το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ), που θα διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη, επί ζητημάτων που άπτονται της Θετικής Ατζέντας, όπως η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η ενέργεια, οι επιστήμες, η τεχνολογία, η γεωργία, το περιβάλλον, η κοινωνική ασφάλιση και υγεία, η νεολαία, η εκπαίδευση και ο αθλητισμός.

Στις 17 Οκτωβρίου 2023, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών, Πρέσβυς κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Πρέσβυς κ. Burak Akçapar πραγματοποίησαν τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις.

Συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακά και διεθνή θέματα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να οικοδομήσουν πάνω στην ήδη υπάρχουσα θετική ατμόσφαιρα, προκειμένου να εντοπισθούν πεδία συμφωνίας και συνεργασίας σε διμερές και διεθνές επίπεδο. Εξέτασαν τις διαδικασίες προετοιμασίας του επικείμενου Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας το Δεκέμβριο, καθώς και τους υπάρχοντες διαύλους επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και των διερευνητικών/συμβουλευτικών συνομιλιών. Εν προκειμένω, οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση του διαλόγου, με σκοπό την επίτευξη συναντίληψης.

Την ίδια ανακοίνωση εξέδωσε και τουρκικό ΥΠΕΞ.

