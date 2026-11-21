Η αναζήτηση της νεανικής ψήφου πέρασε οριστικά από τα παραδοσιακά μπαλκόνια και τα τηλεοπτικά πάνελ στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων. Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν ένα ακροατήριο που αποστρέφεται τον ξύλινο πολιτικό λόγο, οι πολιτικοί αρχηγοί στάφηκαν το TikTok. Ωστόσο, η γραμμή που χωρίζει την άμεση επικοινωνία από τη γραφικότητα αποδεικνύεται εξαιρετικά λεπτή, οδηγώντας συχνά σε επικοινωνιακές υπερβολές και αμήχανες γκάφες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια προσπάθεια να δείξει ενημερωμένος για τη νεανική κουλτούρα, έφτασε στο σημείο να «ζητήσει» από τους παππούδες να δωρίσουν στα εγγόνια τους το Grand Theft Auto VI (GTA 6). Μια αναφορά που προκάλεσε αίσθηση, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα παιχνίδια δράσης και βίας, το οποίο απευθύνεται αυστηρά σε ενήλικο κοινό. Η ατυχής αυτή αναφορά ανέδειξε το ρίσκο της επιφανειακής υιοθέτησης τάσεων χωρίς να κατανοείται το περιεχόμενό τους.

Αντίστοιχα, ο Αντώνης Σαμαράς επιχείρησε να εμφανιστεί προσβάσιμος μέσα από βίντεο με νεαρή κοπέλα, σε μια προσπάθεια να σπάσει την εικόνα του παραδοσιακού συντηρητικού ηγέτη, επιλέγοντας όμως ως συνομιλήτρια του μία κοπέλα η οποία διατηρεί, μέσω της οικογένειάς της, στενούς δεσμούς με τον πρώην πρωθυπουργό Σαμαρά.

Στο ίδιο μοτίβο και οι «στημένες» αυθόρμητες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατφόρμα συχνά προδίδουν την παρουσία μιας ολόκληρης ομάδας επικοινωνιολόγων πίσω από την κάμερα, ακυρώνοντας την ίδια την έννοια της αυθεντικότητας.

Πίσω από αυτή την ψηφιακή παράσταση κρύβεται μια σκληρή πολιτική πραγματικότητα. Η νεολαία αποτελεί τη μεγαλύτερη δεξαμενή της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης» των ψηφοφόρων. Η αποχή στις νεότερες ηλικίες καταγράφει σταθερά υψηλά ποσοστά, καθώς οι νέοι αμφισβητούν τους θεσμούς και νιώθουν αποκομμένοι από την πολιτική ατζέντα. Αν κάποιος πολιτικός σχηματισμός καταφέρει να πείσει αυτή τη μάζα των αποστασιοποιημένων πολιτών να προσέλθει στην κάλπη, είναι βέβαιο ότι θα ανατρέψει τις υφιστάμενες πολιτικές ισορροπίες.

Το ερώτημα όμως είναι αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί με βίντεο λίγων δευτερολέπτων, χιούμορ αμφιβόλου αισθητικής και trending trends. Οι νέοι δεν αναζητούν έναν πολιτικό που υποδύεται τον «cool» έφηβο, αλλά ηγέτες που κατανοούν τα πραγματικά τους προβλήματα: Το κόστος στεγαστικής κρίσης, τους χαμηλούς μισθούς, την εργασιακή ανασφάλεια και την έλλειψη προοπτικής.

Η επικοινωνία στο TikTok είναι θεμιτή και αναγκαία στη σύγχρονη εποχή, αρκεί να μην αντικαθιστά την ουσία. Όταν η πολιτική εξαντλείται σε ατάκες και γκάφες, η νεολαία δεν προσέρχεται στην κάλπη· αντιθέτως, γυρίζει την πλάτη ακόμη πιο επιδεικτικά.