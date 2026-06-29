Πολιτικοί τριγμοί στους «Δημοκράτες»: Παραιτήθηκε και ο Μιχάλης Χουρδάκης από το κόμμα Κασσελάκη

Ισχυροί πολιτικοί κραδασμοί σημειώνονται στο κόμμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ - Προοδευτικό Κέντρο», καθώς οι αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Μόλις μία ημέρα μετά την επεισοδιακή παραίτηση της αντιπροέδρου, Θεοδώρας Τζάκρη, ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης ανακοίνωσε και αυτός την αποχώρησή του, δηλώνοντας με νόημα πως «ένας κύκλος ολοκληρώθηκε».

«Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση»

Στη γραπτή του δήλωση, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης ξεκαθάρισε ότι η απομάκρυνσή του από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη δεν έγινε εν θερμώ, αλλά ήταν αποτέλεσμα ώριμης σκέψης:

«Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή».

Το «ευχαριστώ» και οι αιχμές για αστοχίες

Ο κ. Χουρδάκης επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις προσωπικές επιθέσεις, ωστόσο δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε εσωκομματικές διαφωνίες.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τα στελέχη, τα μέλη και όλους όσοι συμπορευτήκαμε αυτό το διάστημα, παρόλες τις κατά καιρούς διαφωνίες και αστοχίες», σημείωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως η πολιτική συνέπεια επιβάλλει να αναγνωρίζει κανείς πότε κλείνει ένας κύκλος, χωρίς την ανάγκη να ακυρώνει ανθρώπους.

Το μέλλον ως ανεξάρτητος βουλευτής

Παρά την αποχώρησή του από τους «Δημοκράτες», ο Μιχάλης Χουρδάκης ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει κανονικά το κοινοβουλευτικό του έργο, διατηρώντας τη θέση του στη Βουλή.

«Με αυτές τις αρχές συνεχίζω να υπηρετώ τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ όλους εκείνους που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη και την πιο σταθερή πυξίδα της δημόσιας πορείας μου», κατέληξε στην ανακοποίησή του.