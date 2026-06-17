Πολιτικός τζόγος ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά ΑΕΙ: Το «γαλάζιο» ραντεβού και η «πράσινη» αντεπίθεση

Το «ναι, αλλά υπό όρους» που είπε το ΠΑΣΟΚ στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, πυροδότησε ένα... ζωηρό διάλογο ανάμεσα στην ΝΔ και την «πράσινη» παράταξη.



«Σας καλοσωρίζουμε στη θέση μας», είπε χαρακτηριστικά ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, εκτιμώντας πως το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει τη διάταξη στην επόμενη Βουλή, μετά τις εθνικές εκλογές, με τον Δημήτρη Μάντζο να σηκώνει το γάντι και να διευκρινίζει πως το κόμμα το δεν συναινεί με την υπάρχουσα διατύπωση, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει τον όρο «μη κερδοσκοπικά» ιδρύματα.

«Θετική έκπληξη»

Παίρνοντας το λόγο στο τέλος της μαραθώνιας συνεδρίασης της διακομματικής επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο εισηγητής της Νέα Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης χαιρέτισε τη θετική στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά στην αναθεώρηση του άρθρου 16, μιλώντας για «θετική έκπληξη» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της αλλαγής της επίμαχης διατύπωσης προκειμένου να ικανοποιηθεί το «πράσινο» αίτημα για κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών ιδρυμάτων.



«Καλοσωρίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το ΠΑΣΟΚ στη θέση μας! Συνυπογράφω όσα είπαν οι εισηγητές του κόμματος, θέλετε μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Δεν έχουμε αντίρρηση. Επετεύχθη μια σημαντική πρόοδος σήμερα», όπως είπε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, απευθυνόμενος προς στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



Έδωσε μάλιστα… ραντεβού με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην επόμενη Βουλή. «Έχω την αίσθηση ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όσο κι εάν δεν θέλουν για λόγους σκοπιμότητας να ψηφίσουν από τώρα, θα συναντηθούν μαζί μας στην αναθεωρητική Βουλή...», όπως σχολίασε με νόημα ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Αντίδραση Μάντζου

Η παρέμβαση Στυλιανίδη προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ επ' ουδενί συμφωνεί με τη «γαλάζια» διατύπωση του προς αναθεώρηση άρθρου 16.



«Κύριε Στυλιανίδη, εγώ αντιλήφθηκα ακριβώς το αντίθετο από αυτό που αντιληφθήκατε! Κατηγόρησα τη ΝΔ για πολιτικό τυχοδιωκτισμό, επειδή απαλείψατε από τις αρχές Μαΐου που πρωτοπαρουσιάσατε την πρότασή σας, τον όρο μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Αυτό σας έφερε μακριά από εμάς. Εάν αλλάξατε θέση, να μας το πείτε», ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος, λέγοντας πως η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν συνιστά «τερτίπι» ούτε «παζάρι», αλλά διαφορά πολιτικής ουσίας. Ο ίδιος επέμεινε πως το ΠΑΣΟΚ λέει «όχι» στην κερδοσκοπία και τις μπίζνες και «ναι» στην επανεπένδυση στο εκπαιδευτικό σύστημα.



Είχε προηγηθεί η εισήγηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου. «Ναι, να επιτρέψουμε τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Δεν υπάρχει πουθενά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας η φράση “μη κερδοσκοπικά” ιδρύματα. Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ σχετίζεται με τη θωράκιση του δημοσίου πανεπιστημίου και με τη ρητή συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», είχε αναφέρει η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

Καιρίδης: Να έχουμε λελογισμένες προσδοκίες, μην περιμένουμε το Χάρβαρντ

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Καιρίδης της ΝΔ σχολίασε πως οι προσδοκίες όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι «λελογισμένες», μιλώντας μάλιστα ταυτοχρόνως για «ιδιοποιημένα συμφέροντα» που «λυμαίνονται» τη δημόσια εκπαίδευση.



«Πρέπει να είναι λελογισμένες οι προσδοκίες μας. Να μην λέμε ότι περιμένουμε να έρθει το Χάρβαρντ και ξημεροβραδιάζεστε με αυτή την αγωνία...», σημείωσε, ενώ υποστήριξε πως «κάποιοι έχουν ιδιοποιηθεί για τα συμφέροντα τους» το δημόσιο πανεπιστήμιο



«Τυπικά είναι δημόσιο, όμως κάποιοι το έχουν ιδιοποιηθεί για ίδιον όφελος. Εσείς δεν τα έχετε δει αυτά; Ζείτε στον κόσμο της Πολυάννας;», ρώτησε μάλιστα τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.