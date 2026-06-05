Politis.gov.gr: Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τις αιτήσεις πολιτών στο Δημόσιο

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα και την ταλαιπωρία των πολιτών κατά την παρακολούθηση των υποθέσεών τους στο Δημόσιο τέθηκε σε λειτουργία. Πρόκειται για την πλατφόρμα politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των αιτήσεων που έχουν υποβάλει σε φορείς της δημόσιας διοίκησης.



Η νέα πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης, συγκεντρώνοντας στοιχεία από διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου και παρέχοντας στον πολίτη μια συνολική εικόνα για την εξέλιξη της υπόθεσής του. Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, κάθε χρήστης θα μπορεί να συνδέεται στο σύστημα και να βλέπει αναλυτικά σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή του, ποια υπηρεσία τη διαχειρίζεται και ποια βήματα απομένουν μέχρι την ολοκλήρωσή της.



Στην πράξη, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται πλέον να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τις υπηρεσίες ή να μεταβαίνει στα γραφεία τους προκειμένου να πληροφορηθεί αν το αίτημά του έχει προωθηθεί ή αν εκκρεμεί κάποια ενέργεια. Μέσα από το politis.gov.gr θα ενημερώνεται για κάθε μεταβολή στην πορεία της αίτησης, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το ιστορικό των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί από τη στιγμή της υποβολής της.

Η λειτουργία της πλατφόρμας θυμίζει το σύστημα παρακολούθησης αποστολών που χρησιμοποιούν οι εταιρείες ταχυμεταφορών. Όπως ένας πολίτης μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ένα δέμα και σε ποιο στάδιο της διαδρομής του βρίσκεται, έτσι πλέον θα μπορεί να παρακολουθεί και την «πορεία» μιας διοικητικής υπόθεσης μέσα στο Δημόσιο.



Παράλληλα, η νέα υπηρεσία ενσωματώνει μηχανισμούς λογοδοσίας για τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς καταγράφονται οι χρόνοι διεκπεραίωσης και η πρόοδος κάθε αιτήματος. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, ενώ οι πολίτες αποκτούν καλύτερη εικόνα για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η υπόθεσή τους.

Πώς θα λειτουργεί η υπηρεσία

Κατάθεση της αίτησης: Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώριση από την αρμόδια υπηρεσία, δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της, κατευθείαν από τον πολίτη.

Άμεση ενημέρωση του πολίτη: Με την καταχώριση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το e-mail αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ.



Παρακολούθηση της πορείας σε πραγματικό χρόνο: Ο πολίτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσω του gov.gr, ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας της και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης.



Συνεχής ενημέρωση σε κάθε στάδιο: Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια.



Συγκεντρωτική εικόνα όλων των υποθέσεων: Παράλληλα, ο πολίτης μπορεί να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς του και να έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σημείο, όπου τηρείται το ιστορικό των υποθέσεών του με τη δημόσια διοίκηση, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές του με το κράτος.