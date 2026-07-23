Συναγερμός για τη σαλμονέλα και στην Καστοριά μετά τη Λαμία - Αρκετά κρούσματα, ανάμεσά τους παιδιά

Συναγερμός έχει σημάνει και στην πόλη της Καστοριάς αναφορικά με πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλας. Τα νέα αυτά περιστατικά έρχονται μετά την έξαρση σαλμονέλας που είχε αντιμετωπίσει λίγες μέρες πριν η Λαμία.

Τα κρούσματα στην Καστοριά ξεκίνησαν να σημειώνονται από το Σάββατο 18 Ιουλίου και μέχρι σήμερα έχουν φτάσει τις αρκετές δεκάδες. Τα περιστατικά που έφτασαν μέχρι το νοσοκομείο της πόλης αφορούν κυρίως σε παιδιά και νεαρά άτομα, ενώ πιθανά να υπάρχουν πολύ περισσότεροι ασθενείς αλλά που να μην έχει χρειαστεί να επισκεφθούν το νοσοκομείο και έτσι δεν έχουν καταγραφεί.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του ΕΡΤnews, δεκάδες άτομα παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ωστόσο όταν μετέβησαν στο νοσοκομείο και πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε τελικά ότι πρόκειται για σαλμονέλα, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Πληροφορίες από γονείς και άλλες πηγές ανέφεραν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος, αλλά για την ώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο από τον ΕΟΔΥ, ο οποίος έχει ήδη συλλέξει δείγματα και να αναμένονται τα αποτελέσματα.